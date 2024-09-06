林佳龍投書加媒：中國扭曲2758號決議阻台參與國際

加拿大主流媒體「國家郵報」今天刊出外交部長林佳龍投書指出，中華人民共和國藉由錯誤詮釋聯大第2758號決議，將之與其「一中原則」連結，打壓台灣參與聯合國及其專門機構的權利，呼籲聯合國必須回歸及鼓勵對聯大第2758號決議的正確詮釋。

林佳龍投書「國家郵報」（National Post）指出，台灣製造全球90%高階半導體產品及人工智慧（AI）革命所需的多數先進晶片，是全球供應鏈不可或缺夥伴；全球約半數貨輪航經台灣海峽，是重要國際航道。儘管全球數十億人受惠於台海和平穩定帶來的繁榮成果，中國卻持續加劇對台灣的挑釁作為。

他表示，北京試圖片面改變台海現狀，並在印太地區擴張其威權主義，已對全球和平安全造成嚴重威脅。近年來，全球領袖利用包括七大工業國集團（G7）領袖會議、歐盟、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國協（ASEAN）等多個雙邊及多邊場域，強調維護台海和平穩定重要性。

投書強調，然而，聯合國雖明瞭有必要降低台海緊張情勢，卻遲未解決中華人民共和國帶來的挑戰，或將台灣納入聯合國體系。

林佳龍表示，國際社會已發展出與台灣交往的新做法，並獲得巨大全球利益；在聯合國體系中，「必須在中華人民共和國及台灣之間二選一」的陳舊思維，已成為錯誤的二分法；「現在正是聯合國做出改變，重新檢討『排除台灣』此一不公義政策的正確時機」。

他說，聯合國當前最迫切的工作是：「必須停止屈從於中華人民共和國的壓力，勿再扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議。」

他指出，中華人民共和國藉由惡意錯誤詮釋第2758號決議，將之與其「一中原則」不當連結，蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及其專門機構的合法權利。事實上，中華人民共和國的「一中原則」，與全球多數國家採行的「一中政策」大相逕庭。

林佳龍說，將聯大第2758號決議「武器化」、散播「台灣是中國一部分」的謬論，是北京為未來武力犯台建構法理基礎圖謀的重要一環。但是，有別於中華人民共和國的謬論，聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，既未提及台灣，亦未敘明台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣；換言之，「該決議與台灣無關」。

林佳龍強調，扭曲聯大第2758號決議，正是中華人民共和國在國際場域強迫推銷其想法的最佳例證；若不予挑戰或糾正，北京的謬論不僅會改變台海現狀，更將危害印太地區和平穩定，威脅以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍表示，為維護聯合國憲章揭櫫的國際和平安全，聯合國必須回歸及鼓勵對聯大第2758號決議的正確詮釋，同時尋思良方，遏制中華人民共和國的挑釁野心。而為了更安全及更好的世界，聯合國體系需要納入台灣。