食藥署長莊聲宏專訪／就因「這句話」他人生規畫轉彎了

原本預計要在中國醫藥大學退休的藥學系教授莊聲宏，今年5月初接到校長洪明奇的一通電話後，改變他的人生規畫。莊聲宏說，那通電話原本是要他舉薦食藥署長人選，但洪明奇話鋒一轉，「不然就你好了」，他經思考兩天後回覆「願意」，但後續一直沒消息，原以為只是過眼雲煙的詢問，最後竟是由他接棒，說起接棒關鍵，全是洪明奇一句「該出去為人民做點事」。

莊聲宏是典型的學者形象，頭髮有點灰白但相當整齊，戴著一副方框眼鏡和食藥署的識別證，臉上幾乎總是堆滿笑容，語氣也相當溫和，就像每天碰到會點頭致意的鄰居，從學界走進公部門，他和許多「前輩」們聊過，例如前食藥局長康照洲，甚至剛卸任的前署長吳秀梅等，都是他的多年好友，除了給他「加油」，很多人是替他緊張。

莊聲宏說，當他確認接任後，學界、藥界除恭喜外，各個都喊「加油」，原本不怕的他，都被喊到怕了。他昨天接受本報專訪時，首度還原接任署長的故事，就在賴清德總統還沒上任時，中醫大校長洪明奇致電，請他從藥學院推薦食藥署長人選，他表示要審思考一下，這時話筒對面突然傳來這麼一句話，「那就你好不好」。

面對洪明奇的徵詢，莊聲宏決定先和家人討論。他說，「不管是姊姊還是太太，都回答沒意見，不反對，也沒有很贊成」，接著笑說，因為家人沒有反對，洪明奇就把他推薦出去，但後來杳無音訊，大家都覺得應該無望了。直到6月初，衛福部長邱泰源致電確認他的意願，而正式接到衛福部確認由他接任時，已經是新聞爆出來的那天。

莊聲宏是藥品專家，大家自然不擔心這塊，但食藥署的另一大業務，就是和民眾生活息息相關的食品，他相當感謝同仁的專業分析和會報，他也總是把功勞歸給同仁，更不忘提到兩位主掌食品和藥品的副署長，以及主任秘書等。

莊聲宏說，同仁有時半夜都還會傳訊息和他討論公事，手機在6時20分前都是靜音模式，一開手機，就會看到整理好的新聞輿情，不只各報頭條，還有產品警訊紅綠燈，「如果綠色我就稍微瞄一眼，代表沒有進到國內；紅燈代表國內有流通，要仔細看」，甚至周末早上依舊是6點多就收到訊息，讓太太直呼，「同仁都不用睡覺嗎？」

畢竟從沒進過公部門，莊聲宏坦言，事情的多樣性跟複雜度實在是超乎想像，不只看到表面，更要剖析影響範圍，以及如何避免後續的負面效應，接觸媒體更是一大挑戰，曾有人開玩笑告訴他，「前100天都不要接觸媒體，讓你喘口氣」。

今天是莊聲宏上任第67天，結果他還是在上任未滿百天之前就接受本報專訪，勇氣十足。其實，莊聲宏上任後第一次被眾多媒體採訪「堵麥」的那天，為7月10日現身食藥署例行記者會。莊聲宏回想，當時他是臨時被邀過去，他並打趣說，「如果知道要見媒體，我就假裝生病」。

當時媒體自然把握機會多問莊聲宏幾句，莊聲宏如今回想人生首度被「堵麥」的幾分鐘，他笑說，當時一直往後退，「還好後面是牆壁」，最後才順利受訪。