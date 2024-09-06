國土計畫書遲未交 雲林槓中央

內政部長劉世芳前天在台中舉辦的國土計畫政策溝通說明會中，點名雲林遲未繳國土計畫書，雲林縣長張麗善昨天回應，縣府早在2021年雲林縣國土計畫提出「農業權」等建議，雲林的計畫書雖獲行政院核定，但歷經3年中央遲不回應農業權，加上農業部、內政部國土署至今仍無法說明農1、農2的用途差異，卻要求地方盡速送件，如何保障農民權益？

張麗善正在中國大陸訪問，她說，國土計畫法2016年通過，至今仍有多個子法尚未公告，鄉村地區整體規畫未入國土計畫法，地方政府推動無所依據，顯示國土計畫相關法制體系未完備，引發質疑，希望中央要求地方盡速送出功能分區圖前，應先完備相關法令、配套措施，而非強硬要求地方在農民權益不明的情況下，繳交違反民意的國土功能分區圖。

張麗善指出，農業部及國土署前天都表示，農1及農2在管制上無太大差異，農業部更指農業權跟國土計畫功能分區是兩回事，農政資源投入、農業補助也與農1或農2的國土功能分區身分無關，未來將考量農1、農2補助不一定會有差異。

但她質疑，若真如中央所說，農1、農2都要擔負國家糧食安全之責，也沒有差異，為何還要區分農1及農2？造成農民擔心土地價值下跌及發展性受限，「中央應體恤農民的辛苦，統一畫為同一種土地使用分區，解決民眾疑慮」。

張麗善表示，縣府第一線面對農民，積極與民眾溝通，縣府為此加開20鄉鎮國土計畫說明會，並且讓民眾有再次表示意見的機會，反映的意見由縣政府彙整及審議中。

張麗善說，雲林為農業大縣，希望農民安居樂業，而非讓農民看不到未來、空有農地卻無人耕種，何來糧食安全？若中央能體恤農民辛苦，應盡速提出具體的「農業權」政策，照顧農民權益，國土計畫定能如期上路。

農業部永續司副司長王玉真說，農1是25公頃以上、80%以上現況作農業使用，農2是未達25公頃 、現況不到80%作農用，一樣都是農業用途，申請產銷設施都沒問題，所以沒有差別。至於農業權，因為不清楚雲林縣府所提的農業權具體內涵，農業部一定會優先把資源投入在農業。