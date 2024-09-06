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罷團控謝國樑動員二信 國民黨提告

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨基隆市黨部昨天到基隆地檢署提告「山海公民拆樑行動」違反選罷法。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部昨天到基隆地檢署提告「山海公民拆樑行動」違反選罷法。記者游明煌／攝影

山海公民拆樑行動」近日指控基隆市長謝國樑動用個人資源，要求第二信用合作社員工交動員名單，為藍營造勢活動充人場。國民黨基隆市黨部昨到地檢署提告違反選罷法。拆樑團體反擊說，不怕被告也不會退縮。

國民黨立委羅智強昨到基隆挺謝國樑反罷免，掃街呼籲民眾投下不同意票。羅智強說，柯文哲涉弊遭收押，檢察官應比照辦柯文哲程度，好好查辦前市長林右昌。

藍軍反守為攻，加強火力迎戰罷免案，國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、黨部發言人黃申棟及律師潘艾嘉昨開記者會，左打拆樑團體、右打林右昌。

鄭麗文說，罷免團體指控謝國樑要求二信動員行員是不實指控，二信從未因上司脅迫參與政治行動。黃申棟指出，二信總經理已出面澄清，呼籲罷免團體若有錄音檔證據應立即公開，勿繼續造謠、抹黑。鄭表示，基隆地院前天對東岸商場的假處分，證明前市長林右昌市府弊案叢生，謝國樑積極處理是正確的，「罷免就是林右昌的政治陰謀」。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，國民黨要告發公民團體現在已是第三次，對二信動員一事，自從他們公布錄音檔後，陸續又有人投訴，反映有接到二信動員令，手上握有證據，不是隨便亂說。

羅智強說，東岸商場案是林右昌市府的弊案，官員收賄、出賣基隆利益，被罷免的卻是謝國樑，呼籲檢察官以查柯文哲案方式調查林右昌。

罷免案10月13日投票見真章，謝國樑說，即便對方持續造謠、抹黑，他會用好的市政成績繼續服務市民。藍營接力固樑，新北市副市長劉和然、台東縣長饒慶鈴預計本月7日、8日前往打氣。

山海公民拆樑行動 柯文哲 罷免 羅智強 謝國樑 選罷法 鄭麗文 饒慶鈴

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