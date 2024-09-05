海地緊急狀態擴及全國 外交部：滾動檢討應變計畫

由於幫派動亂，海地緊急狀態範圍自太子港擴及全國領土。外交部今天表示，駐館人員及僑民均安，且每日與駐館通聯，並滾動檢討「緊急應變計畫」，以利及時採取因應作為。

路透社報導，海地暴力活動升高，首都太子港（Port-au-Prince）所在的西部省（Ouest）3月起進入緊急狀態，海地總理總理康尼爾（Garry Conille）的發言人4日表示，當局已將緊急狀態範圍擴及全國領土；包括農業省分阿蒂博尼特河省（Artibonite），以及中央省（Centre）和位於南部半島的尼普斯省（Nippes）。

外交部回應中央社提問指出，目前駐海地大使館正常運作，並持續與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫，以掌握情勢。據駐館陳報，駐館團員眷及僑民均安好。

外交部說明，為因應海地自今年2月下旬起爆發的黑幫動亂，外交部已先後自海地進行2次撤僑行動，順利撤離8人。

外交部進一步指出，針對海地當前情勢，外交部每日皆與駐館保持通聯，並滾動檢討「緊急應變計畫」，以利及時採取因應作為及護僑措施，以確保駐館團員眷及僑民安全。