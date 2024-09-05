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日澳2+2會談確認台海和平 外交部：全球共識

中央社／ 台北5日電
日本外務大臣上川陽子。圖／美聯社
日本外務大臣上川陽子。圖／美聯社

日本澳洲政府今天在墨爾本召開外交與國防部長2+2會談，確認台海和平與穩定的重要性。外交部表示，台海及南海和平穩定已是全球共識，歡迎理念相近國在國際場合表達關切。

日本放送協會（NHK）報導，日本方面由外務大臣上川陽子與防衛大臣木原稔出席；澳洲方面則由外交部長黃英賢，以及副總理兼國防部長馬勒斯（RichardMarles）參與會議。

雙方在會談中抱持相當擔憂的態度，討論中國軍機日前侵入日本領空等議題，雙方同意深化防衛合作，也確認台海和平與穩定的重要性，並表明強烈反對以武力試圖片面改變南海等地的現狀。

對此，外交部晚間透過新聞稿表示高度肯定與誠摯感謝，並指出維繫台海及南海和平穩定已是全球共識，外交部歡迎理念相近國家持續在國際場合表達關切，反對試圖以武力片面改變現狀，並透過實際行動確保以規則為基礎的國際秩序。

外交部強調，政府也將持續推動「價值外交」，共同維護印太區域的民主、和平與繁榮。

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