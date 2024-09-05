外交部：加強防範中國透過使館限縮台灣國際空間

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中央社／ 台北5日電
紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯（右）與夫婿胡驍（左）三日同被聯邦政府起訴，神情嚴肅地離開法院。圖／路透
紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯（右）與夫婿胡驍（左）三日同被聯邦政府起訴，神情嚴肅地離開法院。圖／路透

紐約州長侯可的前華裔幕僚孫雯，涉嫌阻撓州長與台灣官員互動。外交部今天表示，該案進入美國司法程序，不作評論；對於中國意圖限縮台灣國際空間的種種舉措，各駐外館處將持續密切注意並加強防範應處。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）的前副幕僚長，華裔的孫雯（Linda Sun）3日因擔任中國政府代理人，連續影響2屆州長獲得資訊管道，阻撓州政府與台灣駐處互動等多項罪名，與丈夫胡驍（Chris Hu）被聯邦調查局逮捕，2人出庭後交保。

霍楚4日說明，期間州政府確實沒有與台灣互動，事件程度相當驚人，根本不該發生。希望將中國駐紐約總領事黃屏驅逐出境，在國務卿布林肯（AntonyBlinken）要求下，與國務院高層通電，國務院官員告知黃屏已經不在紐約中國使節團中。但國務院指出，黃屏是任期屆滿離開，不是被驅逐出境。

對此，外交部傍晚回應中央社提問表示，由於相關事件已進入美國司法程序，不作評論。

外交部指出，中國長期透過其駐外使領館阻撓各國、各級地方政府及國際組織等與台灣合作交流，並透過在海外設置警察站及僑民滲透政要等方式，不當操作影響力、遂行海外鎮壓及長臂管轄，已為不爭的事實，各國政府已逐漸關注中國行徑，並採取相關作法因應。

國務院 外交部 孫雯 布林肯 紐約

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