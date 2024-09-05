柯文哲羈押蔡啟芳放鞭炮慶賀 蔡曾為中泰花園都更案准拆又喊卡告柯

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌京華城弊案，下午遭台北地方法院裁定羈押禁見；民進黨嘉義縣前立委、現任財團法人濟美仁愛之家董事長蔡啟芳，在紙板書寫「狂賀押」燃放鞭炮，說「押得好、大快人心！」蔡說，2年前，他為中泰花園准拆又喊卡，到台北地檢署按鈴告柯文哲涉貪汙圖利罪，最後檢方簽結；他為此案還在打行政官司，向監察院陳情，還未結案。

台北市中泰花園廣場都更案爭議不斷，建設公司董事長蔡啟芳取得北市府發的拆除執照，準備拆屋，被市府發文要求停止拆除，一拖再拖，拖到拆除執照過期，蔡啟芳質疑市府偏袒「都更禿鷹」，2022年1月27日到北檢按鈴控告市長柯文哲。

蔡啟芳想把號稱「最牛都更」的中泰花園廣場重新都更，困難重重，他指控，1977年建商建造中泰疑似偷工減料，沒有核發使用執照，成了違章建築，但有住戶入住，此後產權爭議不斷，暫緩拆屋，延宕44年，2022年市府准許拆除，隨後以「有人提出產權異議」，不到24小時喊卡。

2022年2月28日柯文哲挑戰一日北高，晚間到嘉縣布袋鎮大眾廟休息，蔡啟芳與好友開宣傳車拉布條抗議，被警方與柯文哲人馬隔開，雙方未接觸，柯文哲未受訪回應。蔡說，他找到1973年行政院法令，都更案拆除案，異議人要提告法院聲請假扣押，不是有人異議就喊卡，看到柯文哲涉嫌京華城弊案被收押，讓他對中泰花園廣場都更案又重燃希望。