檢察官應比照辦柯文哲查林右昌！羅智強基隆力挺謝國樑

立委羅智強今晚到基隆市新豐街土地公廟力挺基隆市長謝國樑反罷免，並沿路掃街請民眾投下不同意票。謝國樑訴說委曲，這幾天遭受民進黨很多不實謠言攻擊，拿出市務會議紀錄澄清未指示延期辦理。羅智強則說，今天柯文哲被收押，檢察官應比照辦柯文哲的程度，好好查辦林右昌。

立委羅智強說，今天柯文哲被收押，他要不要被收押是經過司法的檢驗，應予尊重，但大日開發行賄案日前基隆地檢署起訴11名官商，前市長林右昌任內的官員收賄被起訴，檢察官有沒有搜索基隆市政府、搜索林右昌？啟人疑竇。

羅智強表示，「辦柯文哲的程度，有沒有來好好辦林右昌？沒有啊」，為何林右昌底下的官員收賄被起訴、大日行賄，還剛好這麼巧「沒有去登記產權」，把基隆市的利益出賣給財團，讓今天無良的財團在那邊吵，「請林右昌教教我怎麼辦到的？」

羅智強怒批，東岸商場案就是林右昌市府的弊案，明明是林右昌底下官員收賄、出賣基隆利益，但被罷免的卻是謝國樑。羅智強質疑，檢察官是否應依柯文哲案辦理方式調查林右昌？

謝國樑致詞說，羅智強是基隆長大的孩子，很感謝今天回基隆力挺反罷免，這幾天民進黨議員誣指他在市務會議中指示馬拉松延期辦理，這完全不是事實，拿出市務會議紀錄反駁民進黨的說法，他從頭到尾有親自交代延期，他真的受到很大的委曲，遭到很多不實謠言的攻擊。

謝國樑表示，投票前將會是艱困的一個月，相信對方會持續造謠與抹黑，但自己會用好的市政成績繼續來服務市民。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉指出，原本要在10月6日舉辦的「基隆市半馬城市馬拉松」，市府日前才宣布延期，造成各界的混亂及困擾，殊不知才隔一天，國民黨守護基隆小組的發言人鄭麗文今天在記者會上表示「據她了解是不會延期」，一個是市政府、一個是政黨，兩者給出互相衝突的答案。謝國樑身為市長，卻連基本的活動說明都做不到，甚至讓國民黨的成員提前宣布，市長真的是德不配位，顛倒是非。

民進黨市議員施偉政說，鄭麗文的話到底是否為真？如果是正確的，那麼市府發出的公文建議協會延期舉辦，是否作廢？痛批，基隆市政府決行政策反反覆覆，讓人無所適從，連馬拉松都辦不好，市民要如何對後續的市政有所期待？基隆市政府則表示，馬拉松辦理日期還要各方再研議。