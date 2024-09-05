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檢察官應比照辦柯文哲查林右昌！羅智強基隆力挺謝國樑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立委羅智強（左一）今晚到基隆市新豐街土地公廟力挺基隆市長謝國樑（中）反罷免。記者游明煌／攝影
立委羅智強（左一）今晚到基隆市新豐街土地公廟力挺基隆市長謝國樑（中）反罷免。記者游明煌／攝影

立委羅智強今晚到基隆市新豐街土地公廟力挺基隆市長謝國樑罷免，並沿路掃街請民眾投下不同意票。謝國樑訴說委曲，這幾天遭受民進黨很多不實謠言攻擊，拿出市務會議紀錄澄清未指示延期辦理。羅智強則說，今天柯文哲被收押，檢察官應比照辦柯文哲的程度，好好查辦林右昌

立委羅智強說，今天柯文哲被收押，他要不要被收押是經過司法的檢驗，應予尊重，但大日開發行賄案日前基隆地檢署起訴11名官商，前市長林右昌任內的官員收賄被起訴，檢察官有沒有搜索基隆市政府、搜索林右昌？啟人疑竇。

羅智強表示，「辦柯文哲的程度，有沒有來好好辦林右昌？沒有啊」，為何林右昌底下的官員收賄被起訴、大日行賄，還剛好這麼巧「沒有去登記產權」，把基隆市的利益出賣給財團，讓今天無良的財團在那邊吵，「請林右昌教教我怎麼辦到的？」

羅智強怒批，東岸商場案就是林右昌市府的弊案，明明是林右昌底下官員收賄、出賣基隆利益，但被罷免的卻是謝國樑。羅智強質疑，檢察官是否應依柯文哲案辦理方式調查林右昌？

謝國樑致詞說，羅智強是基隆長大的孩子，很感謝今天回基隆力挺反罷免，這幾天民進黨議員誣指他在市務會議中指示馬拉松延期辦理，這完全不是事實，拿出市務會議紀錄反駁民進黨的說法，他從頭到尾有親自交代延期，他真的受到很大的委曲，遭到很多不實謠言的攻擊。

謝國樑表示，投票前將會是艱困的一個月，相信對方會持續造謠與抹黑，但自己會用好的市政成績繼續來服務市民。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉指出，原本要在10月6日舉辦的「基隆市半馬城市馬拉松」，市府日前才宣布延期，造成各界的混亂及困擾，殊不知才隔一天，國民黨守護基隆小組的發言人鄭麗文今天在記者會上表示「據她了解是不會延期」，一個是市政府、一個是政黨，兩者給出互相衝突的答案。謝國樑身為市長，卻連基本的活動說明都做不到，甚至讓國民黨的成員提前宣布，市長真的是德不配位，顛倒是非。

民進黨市議員施偉政說，鄭麗文的話到底是否為真？如果是正確的，那麼市府發出的公文建議協會延期舉辦，是否作廢？痛批，基隆市政府決行政策反反覆覆，讓人無所適從，連馬拉松都辦不好，市民要如何對後續的市政有所期待？基隆市政府則表示，馬拉松辦理日期還要各方再研議。

京華城案 山海公民拆樑行動 林右昌 柯文哲 罷免 羅智強 謝國樑

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