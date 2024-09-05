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菲律賓總統府通訊辦公室前主管 將接任駐台代表

中央社／ 馬尼拉5日專電

菲律賓總統府通訊辦公室卸任主管、部長級官員加拉菲（CheloyGarafil），將接任馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席及駐台代表。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天為總統府通訊辦公室（PCO）新任主管查維斯（CesarChavez）宣誓就職。查維斯表示，原PCO主管加拉菲將接掌馬尼拉經濟文化辦事處。

馬尼拉經濟文化辦事處是菲律賓與台灣聯繫對口單位，負責促進菲台在投資、觀光、勞工、科技、文化及人民交流等領域合作。

加拉菲曾擔任陸路運輸特許監管局（LTFRB）局長、司法部檢察官等職務。

進入公職前，加拉菲曾在菲國媒體界服務。她的家人向中央社證實，她早年曾擔任中央通訊社特約記者（stringer）。

主管 馬尼拉

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