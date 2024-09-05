快訊

台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

土耳其航空飛台北遇亂流！全機上下震6傷其中1送醫 乘客：行李架掉下砸頭

柯文哲18點33分專車送進北所 北所：按規定脫衣做健康檢查

國慶觀禮逾5000民眾報名 9/24將辦小物開箱

中央社／ 台北5日電
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合。圖／慶籌會提供
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合。圖／慶籌會提供

身兼慶籌會秘書長的內政部次長吳堂安今天表示，今年國慶官網備受關注，網友指出的小瑕疵都已配合修正，24日將舉行國慶小物開箱記者會，而國慶大會開放報名首日，則已有逾5000民眾登記。

中華民國各界慶祝113年國慶籌備委員會秘書長吳堂安，以及大會處長虢恕仁3日舉行記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計，並公布國慶大會今天起到12日開放民眾登記，20日將抽出500名民眾觀禮。

但網友發現，國慶官網發生字體沒置中、網頁原始碼摻雜簡體字，以及在國慶官網報名觀禮活動系統填寫生日資料時，發現有2月31日、1月42日可以選，8月卻沒31日等狀況。

吳堂安表示，網友都很熱心，注意到網站上的小細節，後續都已微調，網站的資安是首重要務，目前官網、臉書上的網友反映，他也都有看到，會虛心接受、配合修正。吳堂安也透露，國慶小物開箱記者會，將在9月24日舉行。

慶籌會資訊組指出，今年國慶備受矚目，建置網站時比較擔心資安遭攻擊，花很多時間在檢測，網友指出的小瑕疵，發現後都已修正完成，感謝各界建議，會持續改進。

慶籌會資訊組說明，今天上午9時起開放民眾登記後，報名狀況非常踴躍，才開放15分鐘有700多名民眾登記，「今年應該會破歷年報名人數的紀錄」。經記者查詢，國慶官網截至晚間6時30分，有5127名民眾登記。

吳堂安 國慶

延伸閱讀

內政部推動新住民發展署籌備處 力拚明年成立運作

國家防災日動員千人演練震災 9/20發送國家級警報

國慶官網出包原因曝 慶籌會：今年著重資安卻有小瑕疵

國慶官網報名「8月無31日、2月有30日」 慶籌會給原因

相關新聞

國慶官網報名「8月無31日、2月有30日」 慶籌會給原因

繼國慶官網出現原始碼有簡體字後，又有民眾想報名現場觀禮時，發現8月沒有31日、2月有30日等錯誤；慶籌會隨即澄清，廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商業已修正完畢。

國慶觀禮逾5000民眾報名 9/24將辦小物開箱

身兼慶籌會秘書長的內政部次長吳堂安今天表示，今年國慶官網備受關注，網友指出的小瑕疵都已配合修正，24日將舉行國慶小物開箱...

外交部：加強防範中國透過使館限縮台灣國際空間

紐約州長侯可的前華裔幕僚孫雯，涉嫌阻撓州長與台灣官員互動。外交部今天表示，該案進入美國司法程序，不作評論；對於中國意圖限...

檢察官應比照辦柯文哲查林右昌！羅智強基隆力挺謝國樑

立委羅智強今晚到基隆市新豐街土地公廟力挺基隆市長謝國樑反罷免，並沿路掃街請民眾投下不同意票。謝國樑訴說委曲，這幾天遭受民...

國慶官網出包原因曝 慶籌會：今年著重資安卻有小瑕疵

國慶典禮今年將開放500名民眾現場觀禮，今天起開放線上報名，但國慶官網卻二度出包，有民眾發現填寫出生日期數字有誤，慶籌會...

國土計畫法中央地方再互槓 訪問對岸的張麗善隔空回應

針對昨天內政部於台中舉辦「國土計畫政策溝通說明會」直接點名雲林縣長張麗善遲遲未繳交國土計畫書，人在對岸訪問的張麗善隔空回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。