國慶觀禮逾5000民眾報名 9/24將辦小物開箱

身兼慶籌會秘書長的內政部次長吳堂安今天表示，今年國慶官網備受關注，網友指出的小瑕疵都已配合修正，24日將舉行國慶小物開箱記者會，而國慶大會開放報名首日，則已有逾5000民眾登記。

中華民國各界慶祝113年國慶籌備委員會秘書長吳堂安，以及大會處長虢恕仁3日舉行記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計，並公布國慶大會今天起到12日開放民眾登記，20日將抽出500名民眾觀禮。

但網友發現，國慶官網發生字體沒置中、網頁原始碼摻雜簡體字，以及在國慶官網報名觀禮活動系統填寫生日資料時，發現有2月31日、1月42日可以選，8月卻沒31日等狀況。

吳堂安表示，網友都很熱心，注意到網站上的小細節，後續都已微調，網站的資安是首重要務，目前官網、臉書上的網友反映，他也都有看到，會虛心接受、配合修正。吳堂安也透露，國慶小物開箱記者會，將在9月24日舉行。

慶籌會資訊組指出，今年國慶備受矚目，建置網站時比較擔心資安遭攻擊，花很多時間在檢測，網友指出的小瑕疵，發現後都已修正完成，感謝各界建議，會持續改進。

慶籌會資訊組說明，今天上午9時起開放民眾登記後，報名狀況非常踴躍，才開放15分鐘有700多名民眾登記，「今年應該會破歷年報名人數的紀錄」。經記者查詢，國慶官網截至晚間6時30分，有5127名民眾登記。