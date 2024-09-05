國慶官網出包原因曝 慶籌會：今年著重資安卻有小瑕疵

國慶典禮今年將開放500名民眾現場觀禮，今天起開放線上報名，但國慶官網卻二度出包，有民眾發現填寫出生日期數字有誤，慶籌會也已緊急修正。慶籌會秘書長吳堂安表示，感謝網友注意小細節，目前都已微調，今年因為著重網頁資安，卻跑出小瑕疵，對於外界關心都會虛心調整。

吳堂安稍早表示，往年都會做國慶官網揭露，感謝網友熱心注意到小細節，絕對沒有外界說的倉促作業準備，今年有稍微改變以往作法，也特別著重在網路資安系統，「多做很多事，卻有小瑕疵」，像這次西元轉換民國就沒有做好對照，對於網友關心，都會虛心調整。

慶籌資訊組則解釋，今年官網備受矚目，因為擔心有資安攻擊，花很多時間做檢測，小瑕疵應該已完善修正，至於今天開放民眾登記至今，因為比往年踴躍，才開放15分鐘登記就有700人登記，至下午4時36分已經來到4700多位，預計今年會破紀錄。