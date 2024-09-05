國土計畫法中央地方再互槓 訪問對岸的張麗善隔空回應

針對昨天內政部於台中舉辦「國土計畫政策溝通說明會」直接點名雲林縣長張麗善遲遲未繳交國土計畫書，人在對岸訪問的張麗善隔空回應表示，縣府早在110年雲林縣國土計畫提出「農業權」等建議，該計畫書通過行政院核定，歷經3年中央遲無回應且農業部、內政部國土署至今未能說明農1、農2的差異，卻要求地方儘速送件，如何保障農民權益?

張麗善說，國土計畫法105年通過，直至今日仍有多個相關子法尚未完成公告，鄉村地區整體規劃未入國土計畫法，使地方政府推動無所依據，顯示國土計畫相關法制體系未完備，這也引發民眾對於國土計畫的眾多質疑。

她說，縣府作為面對農民的第一線，積極與民眾溝通，為此雲林加開20鄉鎮國土計畫說明會，向民眾說明國土計畫相關管制規定及土地使用分區配置，增加民眾對國土計畫的瞭解，並讓民眾有再次表示意見的機會。20場超過1.5萬人次參加，也反應許多意見也由縣府彙整及審議中。

張麗善進一步說，農業部及國土管理署昨在說明會表示，農1及農2在管制上無太大差異，農業部更表示農業權跟國土計畫功能分區是兩回事，不應劃上等號，且農政資源投入及農業補助也與農1或農2的國土功能分區身分沒關係，未來將考量農1農2補助不一定會有差異。

但她質疑，若真如農業部、國土署說的，農1、農2在土地使用管制、農政資源投入及農業補助給付上無太大差異，且均須擔負國家糧食安全之責，為何國土功能分區還要區分農1及農2？造成農民擔心土地價值下跌及發展性受限，中央應體恤農民辛苦，統一劃為同一種土地使用分區，解決民眾疑慮。

張麗善說，許多農業縣市都有提出包括鄉村地區整體規劃辦法、三階應能實質調整功能分區、農業補貼方案等建議，希望中央在要求地方政府儘速送出功能分區圖前，應先行完備相關法令、配套措施，而非強硬要求地方政府在農民權益不明的情況下，繳交違反民意的國土功能分區圖。

她最後強調，雲林為農業大縣，希望農民安居樂業，而非讓農民看不到未來、空有農地卻無人耕種，何來糧食安全？若中央能體恤農民辛苦，盡速提出具體的「農業權」政策，與縣府、農民站在一起，國土計畫定能如期上路。