拜會美政要 林右昌：讓華府認知民進黨穩健可信賴

民進黨祕書長林右昌正在美國訪問，他說，向華府各界闡述，經過連續執政，總統賴清德延續了前總統蔡英文路線，走在正確的執政道路上，民進黨已經是一個穩健成熟且有執政經驗的執政黨。

民進黨今天發布新聞稿表示，林右昌美東時間4日下午結束在華府密集拜訪行程；林右昌視察民進黨駐美代表處，拜訪國務院等重要官員，並分別與美國民主基金會、美國民主黨、共和黨成員以及十多位華府重要智庫和學界代表會面深度對談。

民進黨說，這次對談內容包括，賴政府上任100天，如何成功穩定在國會朝小野大政局，並得到近6成民眾肯定，以及自由民主陣營合作、烏俄戰爭等議題，就國內及國際情勢發展，多元面向廣泛交換意見，讓國際更認識台灣，更凸顯台灣是國際社會重要一份子。

林右昌表示，民進黨進入第9年連續執政，開啟台灣民主政治發展新的歷史意義，他並向華府各界闡述，經過連續執政，賴總統延續了蔡英文路線，走在正確的執政道路上，民進黨已經是一個穩健成熟且有執政經驗的執政黨。所謂「疑賴論」只是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有「信賴論」，沒有「疑賴論」，現在台美關係和各方面的溝通都是最好的時刻。

此外，面對中國的打壓及侵擾，林右昌指出，賴總統在陸軍官校校慶談話提到「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰的才是真陸官」，有正確認知對團結民眾、守護台灣安全至關重要，黃埔精神代表的是那個年代反帝制威權獨裁的精神，而不是地名。這戳破了過去中共透過邀請國民黨高階退休將領參加相關活動，營造台灣國軍來自中國的錯誤認知與印象，台灣會持續向國際社會展現守護國家的決心。

民進黨說，林右昌接下來將啟程前往休士頓，除宣慰僑胞、視察美南黨部，也將參訪生技與高科技，強化台灣與德州的產業交流，持續拓展台美關係。