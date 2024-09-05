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歐盟新任駐台代表就任 谷力哲：加強與台友好合作

中央社／ 台北5日電

歐洲經貿辦事處宣布，新任處長谷力哲（Lutz Güllner，前譯谷爾納）於1日就任，谷力哲也向台灣問好並表示，台灣和歐盟是志同道合的夥伴，願加強與台灣的友好關係和密切合作。

歐洲經貿辦事處前任處長高哲夫（FilipGrzegorzewski）7月下旬離任，歐洲經貿辦事處於臉書發文宣布，谷力哲已於1日接任處長。谷力哲也於X個人平台透露，4日出席國際半導體展SEMICONTaiwan2024開幕典禮。

谷力哲在歐洲經貿辦事處臉書貼文向台灣問好並表示，非常興奮能成為歐盟代表派任台灣，他來台前曾與台灣朋友共事，也非常期待再次與他們重聚，迫不及待想更深入了解美麗的台灣和與在台灣生活的人們。

谷力哲強調，雖然台灣距離歐盟總部數千公里，「但我們非常清楚台灣和歐盟是志同道合的夥伴」，願進一步加強與台灣的友好關係和密切合作。

谷力哲也說明，要從了解台北這座城市和這裡的人開始，他已經去過台北幾個夜市，希望大家能推薦他台灣各地的口袋景點，他將親自去踩點體驗。

谷力哲為歐盟對外事務部（EEAS）資深外交官，這是他首次在歐盟總部布魯塞爾外的辦事處任職，前職為EEAS專責對抗假訊息、資訊戰的策略傳播組組長，也曾任歐盟執委會貿易總署（DG Trade）的通訊與公民社會對話部門負責人。

半導體 布魯塞爾 歐盟

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