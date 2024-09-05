「疑賴論」從何而來 國安高層：中國操作含5大元素

賴清德總統上任後，在處理美中台關係上不時傳出「疑賴論」。國安高層今天表示，「疑賴論」是中國刻意操作，主要5大元素，包括以美國國家安全顧問蘇利文作為整個認知操作的敘事架構；強調美中共管台海，將台灣歸納成沒有決定權的一方，自己則是與美國平起平坐的大國；操作「美國不信任賴清德」；中國在灰色地帶的各種侵擾行為與操作，美方冷眼看待，以形塑美方不信任賴政府，因此沒有真心支持台灣；操作「賴清德、蔡英文矛盾」，指賴準備處理蔡英文團隊等相關敘事。

蘇利文日前訪問中國，會見中國國家主席習近平等官員，被外界視為為美國總統拜登任內最後一次「拜習會」鋪路與推進。國安高層表示，蘇利文前往北京一事，應該被定義為「國際共管中國風險」，才是比較精確的說法，因為中國在東南海的行為，已經造成區域各方困擾。

國安高層表示，中國對台認知操作仍未停歇，甚至更為強勁，國內情資單位也歸納出新一波「疑美」、「疑賴」論述，目的是分化台灣社會內部，同時趁著世界重要民主國家選舉時出現的「真空時期」，挑播台灣與西方國家之間的信任。

國安高層表示，在新一波疑美論上，中國官宣、官媒，把第一島鏈以內，包含東海、台海、南海近期的所有衝突，都解讀、定調為「美國陰謀」，因為美國介入讓事情失控。包括央視周邊社群近期炒作一個論述，表示南海與菲律賓的衝突，是因菲律賓過去曾是美國殖民地，因此在政策選擇上錯誤判斷；以這個脈絡來看，中國對台也持續常態性攻擊，指稱民主台灣與其意見不同，是因曾被日本殖民。

國安高層強調，這樣的解讀根本悖離事實，問題根本在於有無民主制度，而與殖民因素無關。

至於「美國不信任賴清德」論述，國安高層說，這是非常典型的外部操弄，夾雜一些新的新聞元素，如稱賴清德出訪而美國不讓賴過境、或是說只能過境夏威夷等，操作美國對台不放心的風向，但事實是，賴清德近期根本沒有出訪規劃。

也有國安人士分析，「疑賴論」5元素的分工，主要由軍委會政治工作部負責指揮訊息支援部隊，也就是俗稱的「福州311部隊」、中國正式網軍等，負責編寫內容、傳散：另外，外事工作委員會則主導敘事與國內外通路；中宣部與台辦系統，則負責在台協力者的指揮與通路運用，包括新聞專題、專論、談話內容、網路推文、影音再製作等散佈；最後是假造國際外文媒體的內容，讓上述看起來好像是新聞。

國安人士舉例，前段時間外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮「密訪美國」的新聞，就是中國訊息部隊直屬新聞頻道「海峽之聲」發動，至於台灣協力者，包含媒體、個人等，以不具名方式接力進行同樣敘事脈絡操作，並流入台灣擴散，發動時間，中共則選在蘇利文離開中國時。

不過，國安人士也說，近期台灣政治新聞相對擠壓，相關敘事又和台灣主流民意落差蠻大，暫時沒有太大迴響，傳達率也不高。近期大家比較關注的兩岸新聞，還是聚焦中國「反台獨22條」對台灣的不友善。