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國慶官網報名「8月無31日、2月有30日」 慶籌會給原因

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合。圖／慶籌會提供
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合。圖／慶籌會提供

國慶官網出現原始碼有簡體字後，又有民眾想報名現場觀禮時，發現8月沒有31日、2月有30日等錯誤；慶籌會隨即澄清，廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商業已修正完畢。

慶籌會日前公布，從5日上午10時到12日24時開放民眾報名觀禮，需年滿18歲且持有我國身分證國民，系統將以電腦抽籤方式抽出500名幸運兒，或選民眾要在22日傍晚5時前，到信內所附連結點選確認參加，才算完成手續。

開放報名第一天，就有民眾發現，當要輸入生日日期時，許多月份日期錯誤，像是8月沒有31日、2月有30日等。

慶籌會緊急澄清，民眾在國慶官網發現日期錯誤問題，經查，是廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商業已修正完畢，截至下午1時，網站均正常運作，請民眾安心。

慶籌會表示，感謝各界給予國慶網站建議與支持，將強化廠商履約管理、系統監控機制、系統功能優化及系統效能調整，以提升系統穩定度及安全性。

國慶 國民 生日 身分證

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