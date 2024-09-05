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強化全社會防衛韌性 5萬防災士拚明年培訓完成

中央社／ 台北5日電
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

內政部今天在行政院會報告「防災士培訓與運用推動情形」，力拚明年底完成全國5萬名防災士的訓練，強化民間自主救援能力。行政院長卓榮泰今天表示，強化全社會防衛韌性是政府重要施政項目，防災士則是不可或缺的一環。

內政部今天在行政院會報告「防災士培訓與運用推動情形」，並於會後發布新聞稿指出，內政部長劉世芳提到，1995年日本阪神大地震有34.9%民眾是災時自行脫困、31.9%在家人協助下逃生、28.1%則在鄰居或朋友幫助下才逃離災難，這項經驗使得各國政府除強化公部門的災害防救量能外，也逐漸重視民眾自助、互助的能力。

劉世芳說明，內政部正積極擴大推廣防災士培訓，並規劃於明年底前，完成全國5萬名防災士的訓練，強化民間自主救援能力。

行政院代理發言人謝子涵主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，台灣位處地震、颱風等天然災害頻繁威脅的地理環境，為建立民間與企業參與災害防救機制，內政部從民國107年起開始推動防災士培訓與認證制度，至今已經培訓逾3萬多人，包括將替代役與常備役均納入培訓，對於提升民眾的風險意識及災害專業知識，具正面效益。

卓榮泰要求，未來應持續朝組織化與制度化的方式納入防災士的能量，並落實防災士參與地方的防災協作中心機制。

卓榮泰強調，強化全社會防衛韌性是現階段政府的重要施政，如何擴大參與、強化國家關鍵基礎設施的安全，防災士的投入是不可或缺的一環，請內政部結合社政、民政、警政，與民間團體共同擴大防災士的培訓，活化訓練課程，並導入全社會防衛韌性的理念，吸引更多民眾參與。

內政部 卓榮泰 行政院

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