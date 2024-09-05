國慶觀禮報名系統出錯 慶籌會：不影響民眾權益

今年國慶大會今天起開放登記，將抽出500名民眾觀禮，但有網友發現填寫生日時，有2月31日的選項。慶籌會說，是廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益。

中華民國各界慶祝民國113年國慶籌備委員會日前指出，今年國慶開放500名民眾登記、入場，官網從9月5日到12日，18歲以上、持有身分證國民可報名參加，9月20日中午公布電腦隨機抽籤結果，抽中會以簡訊、電子郵件通知，確認參加後並寄發邀請卡、觀禮證。

但有網友發現，在國慶官網要報名觀禮活動，填寫生日資料時，發現有2月31日、1月42日可以選，8月卻沒31日，「是個超級怪的月曆系統」。

慶籌會透過新聞稿表示，清查國慶官網從上線截至今天下午1時止，對外服務網站都正常運作。今天上午10時50分左右，發現國慶官網民眾報名服務日期錯誤問題，經查廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商已修正完畢。

慶籌會強調，感謝各界給國慶網站的建議與支持，將強化廠商履約管理、系統監控機制、系統功能優化及系統效能調整，以提升系統穩定度及安全性。