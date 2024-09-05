快訊

柯文哲開羈押庭！警方動員400名警力 現場小草僅10多人

沈慶京涉行賄4740萬元羈押近1周 律師今正式提出抗告

機警救命！美校園槍擊釀師生4死9傷 同學「1舉動」救全班

國慶觀禮報名系統出錯 慶籌會：不影響民眾權益

中央社／ 台北5日電

今年國慶大會今天起開放登記，將抽出500名民眾觀禮，但有網友發現填寫生日時，有2月31日的選項。慶籌會說，是廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益。

中華民國各界慶祝民國113年國慶籌備委員會日前指出，今年國慶開放500名民眾登記、入場，官網從9月5日到12日，18歲以上、持有身分證國民可報名參加，9月20日中午公布電腦隨機抽籤結果，抽中會以簡訊、電子郵件通知，確認參加後並寄發邀請卡、觀禮證。

但有網友發現，在國慶官網要報名觀禮活動，填寫生日資料時，發現有2月31日、1月42日可以選，8月卻沒31日，「是個超級怪的月曆系統」。

慶籌會透過新聞稿表示，清查國慶官網從上線截至今天下午1時止，對外服務網站都正常運作。今天上午10時50分左右，發現國慶官網民眾報名服務日期錯誤問題，經查廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商已修正完畢。

慶籌會強調，感謝各界給國慶網站的建議與支持，將強化廠商履約管理、系統監控機制、系統功能優化及系統效能調整，以提升系統穩定度及安全性。

國慶 生日

延伸閱讀

國慶官網再出包！「2月有30日」其他月也錯 慶籌會回應了

國慶官網傳出是陸籍團隊設計 慶籌會緊急澄清

國慶官網驚見簡體字被疑陸團隊設計 慶籌會澄清：已修正

國慶官網傳中國人設計？慶籌會：台灣在地廠商製作

相關新聞

「疑賴論」從何而來 國安高層：中國操作含5大元素

賴清德總統上任後，在處理美中台關係上不時傳出「疑賴論」。國安高層今天表示，「疑賴論」是中國刻意操作，主要五大元素。

國慶官網報名「8月無31日、2月有30日」 慶籌會給原因

繼國慶官網出現原始碼有簡體字後，又有民眾想報名現場觀禮時，發現8月沒有31日、2月有30日等錯誤；慶籌會隨即澄清，廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商業已修正完畢。

強化全社會防衛韌性 5萬防災士拚明年培訓完成

內政部今天在行政院會報告「防災士培訓與運用推動情形」，力拚明年底完成全國5萬名防災士的訓練，強化民間自主救援能力。行政院長卓榮泰今天表示，強化全社會防衛韌性是政府重要施政項目，防災士則是不可或缺的一環。

林洲民爆李文宗干涉台北大巨蛋審議 北市政風處回應了

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金案，時任競選總部財務長李文宗的作風引發爭議，台北市都發局前局長林洲民，昨在三立節目提及，李文...

林右昌稱選後沒「疑賴論」 李彥秀：若為真何需天天澄清

民進黨秘書長林右昌3日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）表示，所謂「疑賴論」是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有...

國慶官網再出包！「2月有30日」其他月也錯 慶籌會回應了

國慶典禮今年將開放500名民眾現場觀禮，5日至12日開放線上報名。不過繼日前國慶官網原始碼出現簡體字後，今又有民眾發現出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。