林洲民爆李文宗干涉台北大巨蛋審議 北市政風處回應了

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金案，時任競選總部財務長李文宗的作風引發爭議，台北市都發局前局長林洲民，昨在三立節目提及，李文宗擔任柯文哲市長辦公室主任時，為遠雄利益，強行干涉大巨蛋案審議，要求更改會議紀錄。對此，北市政風處表示，此案經過訪談，認為李文宗未構成圖利罪嫌。

李文宗涉柯文哲政治獻金案，前天在北檢訊後以200萬元交保，限制出境與出海，且必須接受電子監控。林洲民昨指李文宗為顧遠雄利益，強行干涉大巨蛋案審議，要求更改會議紀錄，並對他在會議中咆哮、要求他離職，而林洲民拒絕妥協。

根據林洲民的臉書紀錄，確實曾寫下「李文宗之流，以咆哮的口吻告訴我，只有林洲民離開台北市府，遠雄大巨蛋的都審才會通過」；另也在24篇臉書中記載，台北市府在2018年冬天到2020年夏天為期超過兩年半的大巨蛋審查，確實「侵犯文官體制」、「惡意強行干涉」公務員之審查權。在此期間，審查標準丕變，使得事務官必須「無奈的配合」。

針對林洲民近日指稱李文宗之事，北市政風處表示，此案曾由議員簡舒培，與前議員梁文傑在108年4月間提出質詢，並認李文宗所為恐涉有圖利罪嫌。經政風處訪詢部分當時首長與調閱資料研析後，發現李文宗所為，尚無具體明顯違法令或使遠雄公司圖得任何未來實質可期利益之情。

北市政風處認為，李文宗當時所為，與貪汙治罪條例圖利罪嫌的構成要件不同，108年5月14日將相關調查結果，函復台北市議會與議員簡舒培和梁文傑。