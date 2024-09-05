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林右昌稱選後沒「疑賴論」 李彥秀：若為真何需天天澄清

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委李彥秀反問，如果真如林右昌所言，又何需賴清德與民進黨天天澄清？圖／聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀反問，如果真如林右昌所言，又何需賴清德與民進黨天天澄清？圖／聯合報系資料照

民進黨秘書長林右昌3日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）表示，所謂「疑賴論」是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有「信賴論」，沒有疑賴論。國民黨立委李彥秀反問，如果真如林右昌所言，又何需賴清德與民進黨天天澄清？

李彥秀表示，「強調之所在，往往就是問題之所在」，如果真的如林右昌所言「選後只有信賴論」，又何需賴清德與民進黨忙著天天澄清呢？李彥秀說，從來沒有人懷疑美國對台灣自由民主與兩岸和平穩定的支持，但美國在台協會（AIT）處長谷立言與賴清德會面的會後新聞稿，以及昨天記者會的談話，顯然是「棉裡藏針」「暗藏機鋒」，清楚告訴民進黨政府，美國的「紅線」在哪裡。

李彥秀說，信賴是他人的認同與評價，不是自我標榜的口號，更不是拿姓氏來玩文字遊戲，賴清德與民進黨恐怕要拿出穩健的政策與作為，才能真正獲得大家的信賴。不過，作為中華民國總統，賴清德更大的信賴危機，恐怕還是來自國內。

李彥秀引述TVBS賴清德就職百日民調指出，賴清德的整體信任度僅有50％，令人驚恐的是，民進黨支持者對賴清德的信任度高達93％，國民黨與民眾黨支持者對賴清德的信任度僅有13％與35％，最重要的是中立選民，對賴清德的信任度也只有39％。對於一個剛剛就任百日的總統而言，這是一份完全不及格的成績單，賴清德的信任度，窮得只剩下民進黨的死忠支持者。

李彥秀呼籲，信賴與疑賴，絕對不是林右昌嘴巴說說，請民進黨與賴清德用具體的行為，來爭取台灣人民與國際社會的信賴。

李彥秀 民進黨 賴清德

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