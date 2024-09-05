國慶官網再出包！「2月有30日」其他月也錯 慶籌會回應了

國慶典禮今年將開放500名民眾現場觀禮，5日至12日開放線上報名。不過繼日前國慶官網原始碼出現簡體字後，今又有民眾發現出生日期數字有誤，8月沒有31日、2月有30日等。慶籌會稍早緊急澄清，經查廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，目前已修正。

慶籌會日前公告，5日上午10時至12日24時開放官網報名，需年滿18歲且持有我國身分證的國民，系統將以電腦抽籤方式抽出500名，並在20日12時起，同時以電子郵件及手機簡訊通知，獲選民眾須在22日傍晚5時前，至信內所附連結點選「確認參加」並送出，才算完成手續。但有民眾今要報名參加時，要輸入出生日期卻發現多數月份日期錯誤，像是今年8月沒有31日，引發討論。

對此，慶籌會解釋，清查國慶官網自上線截至今下午1時止，對外服務網站均正常運作，至於國慶官網民眾報名服務日期錯誤問題，經查廠商為調整民國年與西元年顯示方式，將元件月份顯示錯誤，不影響民眾報名權益，廠商已修正完。