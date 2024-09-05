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綠黨團：盼立院朝野通過第2758號決議並不涉台決議

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤呼籲，立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤呼籲，立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。圖／聯合報系資料照片

第79屆聯合國大會10日將在紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今在輿情回應記者會中表示，今年主題是「不要遺落任何人」，也是台灣2300萬人的處境，2758號決議更不會限縮台灣，以「國家」參與國際組織的權利。她也呼籲，立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。

吳思瑤表示，今年主題是不要遺落任何人，外交部也做好準備對外說明，2758號決議當初都是錯誤地跟一中原則連結，但2758號決議沒有提及中國擁有對台灣的主權，也沒有提及台灣地位，更不會限縮台灣以「國家」參與國際組織的權利，沒有人應該被遺落、被丟下，這也是台灣人民共同的處境。

吳思瑤透露，未來外交策略將搭配聯合國今年主題，台灣各個外交單位及國會，會以這樣主軸向國際社會強化訴求，並正確解讀2758號決議，把過去錯誤的扭曲，在中國的政治壓迫下做的負面解讀，一起撕下扭曲的標籤、撥亂反正，這樣在國際社會上，將對台灣是一個好的方向。

今年7月在台北辦「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，通過關於聯大第2758號決議的各國議會決議範本。吳思瑤也說，澳洲國會是第一個跨黨派通過決議，台灣是否也能這樣朝野合作，做出決議案，她也樂見其成，接下來立院開議後，將以台灣利益為前提，相信也是大家樂見的方向。

吳思瑤 澳洲 聯合國

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