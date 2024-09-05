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限貸令延燒 卓榮泰提「四原則、四順序」滅火

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
房市「限貸令」爭議延燒多日，行政院長卓榮泰提出有「四原則」及「四順序」，試圖滅火。圖／行政院提供
房市「限貸令」爭議延燒多日，行政院長卓榮泰提出有「四原則」及「四順序」，試圖滅火。圖／行政院提供

房市「限貸令」爭議延燒多日，行政院卓榮泰今天在行政院會上強調，政府有「四原則」及「四順序」，首要維持金融體質的安全；其次民眾自主首購或契約中的貸款要優先；行庫對貸款結構需自主調整；新青安貸款也要審慎核定及嚴格管理。

行政院代理發言人謝子涵轉述，卓榮泰所提出的「四原則」，強調要維護金融體質的安全，民眾自住首購及契約中的貸款要優先，行庫對於貸款結構必須自主調整，且新青安貸款需要審慎核定及嚴格管理。

至於「四順序」，卓榮泰認為金融市場的安全穩定是第一要務，他感謝央行第一時間提醒行庫與大眾，絕對是正確且必要的。其次，政府也必需消除民眾心中的不安，因此行政院在第一時間就表達一般正常進行中的貸款不應受影響，不要讓民眾有貸款不易情況，這是政府的責任。

卓榮泰並感謝財政部金管會、各行庫提出相當多因應措施。他指出，行庫要自行檢驗並自主調控貸款結構，尤其對大型鉅額貸款戶，必須自主調控才有助於健康有序的不動產市場，這也是社會安定的條件。他請相關部會首長針對業務持續溝通協調，對於結構性問題要自主調控。

他並強調，針對新青安貸款，在貸款前要審慎審查貸款資格、說明還款能力能否符合逐月或寬限期過後的清償能力；貸後要嚴格管理，不能有轉租或其他違背新青安的行為。

卓榮泰更警告，假如有建商利用政策、內部作帳、人頭等方式繼續濫用誤用政策，內政部要透過公會了解，甚至考慮法制上的措施。

卓榮泰強調，政府政策要照顧金融體質安全，弭平人民的不安，銀行法第72-2條規定的30%不變、安全警戒值不變、相關規定也都不變。他說，各部會應該讓民了解政府施政要兼顧衡平性和優先順序，希望在最短時間內消弭人民疑慮。

卓榮泰 新青安 行政院 限貸 青安貸款

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