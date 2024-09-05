高雄國賓飯店重建案環評遭否決 開發商說話了

高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查委員會，出席委員對於未來的交通影響、地下室開挖等項目有意見，討論之後宣布，初次審查沒有通過，要求補正資料後再送大會審查。開發商大陸建設公司表示，此案依法開發，依法提出容積獎勵申請，未來也會針對地質開挖及交通兩大面向問題盡力改善，以合乎要求。

高雄市府召開環境影響評估審查會第80次會議，審查「清村生醫科技產業園區」、「吉園生命藝術園區擴充設置環境」、「鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程」、「高雄市楠梓汙水處理廠」及「高雄市前金區後金段住商大樓新建工程（國賓飯店重建案）」等5案。

反國賓重建案住戶、議員邱于軒等人參與環評會。經過1個半小時討論，委員會未通過，審查委員主要針對交通、地質開挖等項會對鄰近居民產生影響的部分提出疑問， 要求開發商補充相關模擬資料。環保局表示，開發商須在10月31日前依委員意見補充、修正，再送大會審查。