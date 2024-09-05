聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄國賓飯店重建案環評遭否決 開發商說話了
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查委員會，出席委員對於未來的交通影響、地下室開挖等項目有意見，討論之後宣布，初次審查沒有通過，要求補正資料後再送大會審查。開發商大陸建設公司表示，此案依法開發，依法提出容積獎勵申請，未來也會針對地質開挖及交通兩大面向問題盡力改善，以合乎要求。
高雄市府召開環境影響評估審查會第80次會議，審查「清村生醫科技產業園區」、「吉園生命藝術園區擴充設置環境」、「鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程」、「高雄市楠梓汙水處理廠」及「高雄市前金區後金段住商大樓新建工程（國賓飯店重建案）」等5案。
反國賓重建案住戶、議員邱于軒等人參與環評會。經過1個半小時討論，委員會未通過，審查委員主要針對交通、地質開挖等項會對鄰近居民產生影響的部分提出疑問， 要求開發商補充相關模擬資料。環保局表示，開發商須在10月31日前依委員意見補充、修正，再送大會審查。
大陸建設公司代表葉昭慶指出，此案依法開發，容積獎勵的取得也是依照法令提出申請，合乎規範；針對安全疑慮及危老開發申請已在委員會詳細說明，有關委員提出地質開挖與交通維持等項目，會盡力滿足委員要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言