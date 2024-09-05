民進黨推帶狀新聞直播與行腳節目 強化議題論述

民進黨今天說，為因應立法院新會期即將開議，從9日開始，每天中午直播「午青Live」節目，以更即時、深入角度掌握每日關鍵議題；還有行腳節目「趣台灣Chill Taiwan」，除了介紹在地特色景點與美食，也點出各縣市施政的優劣。

民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨官方YouTube平台9月將有2項新節目開播，要抓住現在以網路串流平台為主要收視來源的「OTT族群」。

民進黨說，「午青Live」節目，9日起每天中午12時直播，為因應立法院新會期即將開議，將以更即時、深入的角度掌握每日關鍵議題，將由中央黨部4位發言人吳崢、卓冠廷、戴瑋姍、韓瑩與政策會執行長王義川輪流主持。

民進黨表示，每位主持人搭配專屬主題，週一是吳崢的「崢相大白」，剖析國會議題，邀請立委、議員一起抓重點；週二是王義川的「阿川論政」，揭露藍白亂政真相，論述綠色執政藍圖；週三是卓冠廷的「冠心時事」，有犀利時事評論與台派觀點；週四是戴瑋姍的「青年戴路」，聊最「青」聲音對時事見解；週五則是韓瑩的「瑩在國際」，談該週國際重大事件。

民進黨說，新媒體中心也推出主題節目「趣台灣Chill Taiwan」，透過民進黨發言人韓瑩、秘書長林右昌的秘書游本明、黨工邱庭庭介紹各縣市的在地美食與旅遊景點，點出各縣市施政優劣，希望帶動國旅風氣以外，也能發揮監督藍白施政、宣揚綠色執政成績。

民進黨表示，為符合年輕族群使用社群的喜好，「趣台灣」開設IG帳號，貼文發出與節目相關的美食景點網美照，希望從分眾的社群平台，直接與年輕族群對話。

韓瑩表示，黨主席賴清德在大選後期許黨內強化網路社群的訊息溝通，此外，面對接下來立法院開議後，相關議題攻防及政策宣導，民進黨要讓支持者與社會大眾更快、更清楚執政團隊的所有訊息。