想選市長的人都在這裡？藍綠立委出席高市里長表揚大會

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨已有5人表態爭取黨內初選，國民黨可望由立委柯志恩再次參選。今天高雄市政府在岡山舉辦特優暨資深里長表揚大會，國民黨立委柯志恩親自出席，民進黨想選下屆市長的人，除了前勞動部長許銘春之外，立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆都到場，高雄市長陳其邁、民進黨立委李昆澤異口同聲說「想選市長的人都在這裡」。

高雄市政府今天上午在岡山得享溫馨囍宴會館舉辦「113年度特優暨資深里長表揚大會」，共有168位里長獲得殊榮，現場貴賓雲集，高雄市長陳其邁及多位議員、立委親臨會場觀禮，想要參選2026年高雄市長的民進黨立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆，及國民黨立委柯志恩都到場祝賀。

許智傑與邱議瑩握手寒暄時，身體相當接近，邱議瑩一手握手、另一手指著許智傑，笑說，「你這樣是怎樣、你這樣是怎樣」。林岱樺獨自站在聯訪點等候陳其邁時，揮手向里長、媒體問好。