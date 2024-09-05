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想選市長的人都在這裡？藍綠立委出席高市里長表揚大會

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
柯志恩（左一）、邱議瑩（左二）、許智傑（左三）、陳其邁（左五）、賴瑞隆（右三）、林岱樺（右二）今天一起出席特優暨資深里長表揚大會。記者王勇超／攝影
柯志恩（左一）、邱議瑩（左二）、許智傑（左三）、陳其邁（左五）、賴瑞隆（右三）、林岱樺（右二）今天一起出席特優暨資深里長表揚大會。記者王勇超／攝影

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨已有5人表態爭取黨內初選，國民黨可望由立委柯志恩再次參選。今天高雄市政府在岡山舉辦特優暨資深里長表揚大會，國民黨立委柯志恩親自出席，民進黨想選下屆市長的人，除了前勞動部長許銘春之外，立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆都到場，高雄市長陳其邁、民進黨立委李昆澤異口同聲說「想選市長的人都在這裡」。

高雄市政府今天上午在岡山得享溫馨囍宴會館舉辦「113年度特優暨資深里長表揚大會」，共有168位里長獲得殊榮，現場貴賓雲集，高雄市長陳其邁及多位議員、立委親臨會場觀禮，想要參選2026年高雄市長的民進黨立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆，及國民黨立委柯志恩都到場祝賀。

許智傑與邱議瑩握手寒暄時，身體相當接近，邱議瑩一手握手、另一手指著許智傑，笑說，「你這樣是怎樣、你這樣是怎樣」。林岱樺獨自站在聯訪點等候陳其邁時，揮手向里長、媒體問好。

柯志恩抵達會場時，主動上前與正在聊天的許智傑、賴瑞隆、邱議瑩握手，之後許智傑走到一旁與李昆澤握手時，李昆澤指著柯志恩、賴瑞隆、邱議瑩說，「想選市長的，在那一邊」。陳其邁致詞時也提到，今天想選市長的人都在這裡。

可望代表國民黨參選下屆高雄市長的立委柯志恩（右一）與民進黨內有意角逐下屆高雄市長的立委許智傑（右三）、賴瑞隆（右四）、林岱樺（右五）、邱議瑩等人今天在高市特優暨資深里長表揚大會同坐一桌。記者王勇超／攝影
可望代表國民黨參選下屆高雄市長的立委柯志恩（右一）與民進黨內有意角逐下屆高雄市長的立委許智傑（右三）、賴瑞隆（右四）、林岱樺（右五）、邱議瑩等人今天在高市特優暨資深里長表揚大會同坐一桌。記者王勇超／攝影
許智傑今天在里長表揚大會與邱議瑩寒暄時，身體愈靠愈近，邱議瑩手指著許智傑，笑說，「你這樣是怎樣」。記者王勇超／攝影
許智傑今天在里長表揚大會與邱議瑩寒暄時，身體愈靠愈近，邱議瑩手指著許智傑，笑說，「你這樣是怎樣」。記者王勇超／攝影

許智傑 邱議瑩

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