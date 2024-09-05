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接見丹佛台灣商會訪團 韓國瑜：歡迎好朋友回娘家

中央社／ 記者范正祥

立法院韓國瑜今天接見丹佛台灣商會訪問團時說，歡迎好朋友回娘家，他形容台商在海外就像種子一樣，各自在不同的國度土壤發芽壯大，為台灣做了很多事情。

丹佛台灣商會（TCCD）會長翁妙鳳一行在前國民黨立委溫玉霞陪同下，今天到立法院拜會韓國瑜，該訪問團此行回台的第一個行程是參訪立法院。立法院副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、民進黨立委張雅琳等人在場一同接待，表達歡迎之意。

韓國瑜與丹佛台灣商會訪問團成員互動時說，台商在海外就像種子一樣，各自在不同的國度土壤發芽壯大。

他以2021年創會的丹佛台灣商會為例指出，有志之士把台商和企業集合起來，彼此互相照顧，也為台灣做了很多事情。

翁妙鳳致詞時說，非常開心帶著美國科羅拉多州丹佛台灣商會團隊參訪立法院。她向韓國瑜等人介紹，丹佛台灣商會是僑界工商業朋友組成的社團，同時也是北美洲台灣商會聯合總會的第40支分會，希望藉由僑界和商會的資源，協助當地和台灣各方面交流，包括文化、教育、經濟方面。

談及交流成果，翁妙鳳舉例，包括去年10月協力促成美國科羅拉多州奧羅拉市（City of Aurora）與新北市共同簽署文化、教育與經濟合作備忘錄，進而成為友好城市。

立法院 韓國瑜

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