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韓國瑜寄望兩岸合作 以AI成發展底氣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院長韓國瑜5日出席「第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」，並發表致詞。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜5日出席「第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」，並發表致詞。圖／立法院提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】兩岸用AI交流！立法院長韓國瑜5日出席論壇，致詞金句不斷，他先說兩岸四地有「地緣」、「人緣」、「商緣」三緣聚合，合作潛力無窮，然後以企業家相信「沒有信心、沒有一切」、「窮山惡水出刁民」等道理，盼兩岸在AI發展有更多交流，讓AI成為兩岸企業一同發展、合作的底氣。

「三緣」合作潛力無窮

「第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」與會者包含中華民國工商協進會吳東亮理事長、中國工業經濟聯合會路耀華執行副會長、香港中華總商會曾智明副會長及澳門中華總商會黃國勝副理事長等工商界人士共襄盛會。

韓國瑜致詞時首先表示，「中華文化是我們的根」，中、港、澳、台四地企業齊聚一堂，「地緣」、「人緣」、「商緣」三緣聚合，合作潛力無窮。

AI時代來臨

他說，這次論壇主題分別是人工智慧（AI）及企業永續，前天他在立法院接見的美國訪團也在討論類似議題，台灣已具備發展AI的充分條件，今日論壇同樣討論AI主題，表示AI時代真的來臨了。

「台灣未來實現『AI產業化、產業AI化』已經勢不可擋！」韓國瑜指出，現今美國主流大學都在研究AI，新加坡舉全國之力在發展AI，此時兩岸四地的產業科技界及學界的菁英一起探討AI是最適當的時機。

牧師指引認識耶穌

院長也提到，一般在學國防科技及軍事的人，時常朗朗上口的是「沒有國安，沒有理性」；學警察、治安的人，則會說：「沒有治安、沒有理性」；而政治家、企業家則是非常清楚：「沒有信心、沒有一切」，所謂「窮山惡水出刁民」、「貧賤夫妻百事哀」、「金錢非萬能，沒有金錢萬萬不能」，所以沒有經濟，社會就沒有底氣。

韓國瑜最後說，世界上有兩種工作，一種是牧師帶領信眾，走向主耶穌的正面道路，讓他們看清楚方向；另一種是魔術師，讓非常清醒的人反而看不清楚其手法。政治人物與企業菁英不見得了解時代趨勢的發展，在這個AI時代來臨的時候，需要讓很多搞不清狀況的人，指引一條清晰認知的道路。

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菁英 韓國瑜

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