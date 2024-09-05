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綠盼立院通過聯大2758號決議不涉台決議

中央社／ 記者林敬殷、王揚宇、王承中

第79屆聯合國大會10日於紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，聯合國今年總辯論主題是「不遺漏任何人」，這是台灣2300萬人的心聲與處境，呼籲立法院朝野共同合作比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。

對此，國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，國民黨團尊重且不反對，但要再做進一步的研議。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對媒體詢問立法院是否能比照澳洲國會通過聯大第2758號決議並不涉台的決議做上述表示。

吳思瑤表示，第79屆聯合國大會今年總辯論的主題是「不遺漏任何人」，外交部已做好準備以這樣主題向聯合國提出呼籲及聲明。

吳思瑤指出，2758號決議當初都是錯誤的跟一中原則掛鉤連結，2758號決議沒有提及中國擁有對台灣的主權，2758號決議也沒有提及台灣地位，而2758號決議更不會限縮台灣以一個國家參與國際組織的權利，沒有人應該被遺落、被丟下，這也是台灣2300萬人民共同的心聲與處境。

吳思瑤表示，未來在外交策略上，將搭配聯合國今年的主題，台灣外交單位及國會以這樣主軸向國際社會訴求，強化並正確解讀2758號決議，把過去的錯誤扭曲，在中國的政治壓迫下做的負面解讀，撕下扭曲的標籤，撥亂反正，這樣的作為及全方位的訴求在國際社會上對台灣是一個好的方向。

由於今年7月在台北舉辦「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會上，通過關於聯大第2758號決議的各國議會決議範本，澳洲參議院在8月21日通過採用該範本並通過「聯大第2758號決議並不涉台」動議，媒體詢及未來立法院是否也可以比照澳洲通過決議。

吳思瑤表示，民進黨團樂見其成，希望朝野共同合作，以台灣的利益為前提在立法院做成這樣的決議。

此外，美台國防工業會議（U.S.-Taiwan DefenseIndustry Conference）將在21日至24日於美國費城舉行，國民黨立委徐巧芯將代表國民黨出席。

對於媒體提及有網友對此表達質疑，吳思瑤說，尊重國民黨立法院黨團指派，也希望立法院不分黨派代表國家站到國際上任何會議及論壇所做的主張，都要能夠代表台灣的主體精神，也能夠為台灣加分。

吳思瑤 立法院 聯合國

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