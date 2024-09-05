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賴清德遭暗指監看柯文哲 吳思瑤：能看監視器的只有習近平

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，「總統很忙，能對司法體系的監視器監看的，恐怕只有中國的習近平」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，「總統很忙，能對司法體系的監視器監看的，恐怕只有中國的習近平」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院總召黃國昌昨在直播透露，民眾黨主席柯文哲先前在候審室緊盯監視器「直視濫用國家權力的賴清德」。民進黨立院黨團總幹事吳思瑤表示，實在有無限想像力，「總統很忙，能對司法體系的監視器監看的，恐怕只有中國的習近平」，隨後並呼籲民眾黨勿將「小草」作為綁架司法的人質。

吳思瑤今受訪時表示，黃國昌陳述的畫面實在有無限想像力，總統很忙、有很多大小事務要關心，「我想，賴清德盯著的螢幕，只有會是國會的直播頻道」，賴清德關心國會很多攸關台灣前進的議案。

吳思瑤也解釋，台灣也不是中國，能對著司法體系的監視器監看的，「恐怕只有中國的習近平」，台灣是自由民主法治社會，總統不會做這樣的事情，司法體系也不會有這樣的建置，讓任何人跳過司法的公正獨立去監看、去做幕後的操作。

吳思瑤也呼籲民眾黨停止把人民作為綁架司法的人質，她強調，今很多小草去包圍北院，千萬要理性，民眾黨立委或黨部既然要把小草號召到街頭，請負責為每一位安全做好最充分準備，民眾黨應該適可而止，不要綁架小草。

台北地院將再開羈押庭，上午部分柯文哲支持民眾前往捷運小南門站外聲援，警方也架起圍欄防止民眾進入「管制區」。記者曾學仁／攝影
台北地院將再開羈押庭，上午部分柯文哲支持民眾前往捷運小南門站外聲援，警方也架起圍欄防止民眾進入「管制區」。記者曾學仁／攝影
柯文哲因京華城案羈押庭再開出庭。記者曾原信／攝影
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司法 吳思瑤 民眾黨

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