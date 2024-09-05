立院新會期 吳思瑤盼民生優先在野捐棄政治成見

立法院新會期展開，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，期待新會期民生優先、擴大合作，雖然從目前的政治事件來看，藍白似乎又站在一起，希望不會影響到總預算案、人事同意權案，對於優先法案，期盼在野陣營捐棄政治成見、朝野合作。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對立法院新會期來到，這個會期除了是預算會期，要審查民國114年度中央政府總預算案等預算案，還有包括國家通訊傳播委員會（NCC）、第14屆考試院等4個人事同意權案，是否擔心朝野交鋒更加嚴重。

吳思瑤說，民進黨團期待新會期是和和氣氣、民生優先，可以擴大合作，但以目前的政治事件來看，即台灣民眾黨主席柯文哲、民眾黨的司法案件，藍白似乎又站在一起，是否會影響新會期的預算案、法案、人事同意權案，民進黨團希望不會，也期盼各黨都應當司法歸司法、政治歸政治，法院的事情就法院解決，國會的事情則要民意優先。

吳思瑤說，立法院不能去癱瘓其他憲政機關的穩健運作，至於總預算則是攸關國家能否擴大照顧人民、推動各項建設前進，對於一些優先法案，希望在野陣營能捐棄政治成見，只要是具有社會高度正當性、社會期待的民生法案，民進黨團依舊期待朝野合作，也希望大家真的能夠做到朝野合作。

媒體追問，是否擔心因為柯文哲的案件，限縮綠白合的空間。

吳思瑤指出，就算京華城案的本質，藍白同在一條船上，甚至也可預判到新會期藍白會合作，但民進黨團不會放棄，只要是福國利民的法案，希望能捐棄政黨成見，因為社會期待的立法院，絕對不是打打鬧鬧的立法院、不是只堅持政黨一己之私的立法院，而是要成為全民的立法院。