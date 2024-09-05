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國民黨推接班人計畫 朱立倫：一代比一代更發揮戰力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會上午舉行，國民黨黨主席朱立倫、KMT STUDIO召集人立法委員葛如鈞、台北市議員柳采葳、國民黨副發言人鄧凱勛、國民黨青年團副總團長林玧希等人出席。記者曾吉松／攝影
國民黨「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會上午舉行，國民黨黨主席朱立倫、KMT STUDIO召集人立法委員葛如鈞、台北市議員柳采葳、國民黨副發言人鄧凱勛、國民黨青年團副總團長林玧希等人出席。記者曾吉松／攝影

國民黨今舉行「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會，黨主席朱立倫今天表示，過去貼在國民黨身上老、舊、保守標籤，相信接班人計畫能讓國民黨一棒比一棒更強，接班人一代比一代更能揮最大的戰力。

朱立倫指出，如何讓國民黨接班計畫能一棒接一棒，越來越棒，是非常重要的目標，也是他一直以來強力推動的，要讓國民黨年輕化。經過這幾年努力，國民黨從駐美代表處的設置，不斷與國際友人溝通，這次赴美國的代表團都是年輕優秀的好人才，顯現國民黨努力的成果。

朱立倫表示，國民黨立法院黨團除了是最大黨團，也是最年輕的黨團，各地議會或民意代表選舉中，讓年輕人有很多機會出來戰，國民黨要讓有興趣從政或有理想的年輕朋友，都能與國民黨連結在一起，雖然過去大家覺得民進黨獨占鰲頭或民眾黨有這樣的優勢，但國民黨讓年輕人有最大的發揮空間。

朱立倫說，KMT STUDIO結合青年團、革實院培訓，包括訓練工作、課程到實習計畫、到國際參訪，都給年輕朋友更多的機會。他舉例，地方議會從明年起增加助理的預算與人數，國民黨開相關的班別「未來助理班」，讓年輕人受訓，希望透過這樣的方式，讓越來越多年輕人加入國民黨。

KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞說，KMT接班人計畫希望讓每個人都有機會藉由一系列的課程與訓練，可以進入議會辦公室進行更多訓練與實習，進一步成為助理、成為真正的接班人。

國民黨 年輕人 朱立倫

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