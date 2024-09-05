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林佳龍：歡迎加拿大加入GCTF 共同面對全球挑戰

中央社／ 記者楊堯茹
外交部長林佳龍4日出席「全球合作暨訓練架構」國際研習營開幕典禮。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍4日出席「全球合作暨訓練架構」國際研習營開幕典禮。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍4日出席「全球合作暨訓練架構」國際研習營開幕典禮，林佳龍表示，歡迎加拿大成為GCTF第五位正式夥伴；台灣是各國在邁向淨零、數位雙軸轉型路上的最佳朋友，盼與理念相近夥伴共同面對全球挑戰。

外交部上午發布新聞稿指出，「全球合作暨訓練架構（GCTF）闊步前行：迎向淨零排放的未來」國際研習營4日舉行開幕典禮，外交部長林佳龍、環境部長彭啓明、澳洲辦事處代表馮國斌（RobertFergusson）、美國在台協會處長谷立言（RaymondGreene）、加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（JimNickel）與日本台灣交流協會副代表岡島洋之出席致詞。

林佳龍於臉書發文表示，在GCTF即將邁入10週年之際，誠摯歡迎加拿大成為正式夥伴；感謝GCTF作為平台，讓理念相近夥伴得以透過能力建構與經驗分享攜手面對全球挑戰 。

林佳龍也說，台灣是全球民主供應鏈不可或缺的夥伴，也是各國在邁向淨零及數位雙軸轉型的路上最佳的朋友；台灣以價值外交及總合外交理念參與國際社會，願意與友邦、理念相近國家合作，一步步實現未來願景。

林佳龍強調，GCTF是台灣參與國際事務的重要舞台，也期待能有更多國家參與，「將台灣帶往世界，讓世界走進台灣」。

外交部說明，本次研習營有來自25國貴賓及國內綠色金融、再生能源與循環經濟相關領域人員共近180位參與，分享各國在淨零排放與永續發展的政策及實務推動經驗。

外交部提及，GCTF自2015年成立以來，已邀請全球超過130個國家或地區共計9300餘人次與會，並在國內及海外舉行近80場研習活動。

外交部 林佳龍 淨零

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