駁端木正拿假發票對帳 黃珊珊批故意造假很惡劣

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議，傳出木可公司負責人李文娟稱實際負責人是哥哥李文宗，且會計師端木正還稱是木可發票不夠，才便宜行事拿假發票對帳。時任競選總幹事、立委黃珊珊表示，沒有假發票，是端木正在沒有發票的狀況下，自己Key了7筆資料。

黃珊珊指出，這是假訊息，故意製造有做假發票的行為，非常惡劣，值得譴責。不論是端木正還是李文宗，都清楚沒有任何假發票，只有虛報，若有假發票的話，應該都被扣下來，為什麼不直接拿出來。

至於木可公司負責人是誰，黃珊珊說，這些都是木可的事情，自己當時是競選總幹事，不方便回答。

民進黨台北市議員簡舒培質疑，木可公關公司至今都尚未申請變更，甚至上月12日宣布停業後，19日還開一張百萬發票，痛批柯「說一套，做一套」。民眾黨秘書長周榆修表示，木可是私人公司，怎麼會來問民眾黨。