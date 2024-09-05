韓國瑜出席兩岸論壇 工商團體低調交流

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】兩岸工商團體透過論壇低調交流，立法院長韓國瑜出席卻不受訪！他5日出席「第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」，在會中發表簡短致詞後隨即離開。不過因為主辦方的安排，韓國瑜和與會人士均未對此次論壇透露太多訊息。

媒體一早便在舉辦兩岸論壇的茹曦酒店守候，面對媒體追問各類問題，韓國瑜僅擺手多次表示「謝謝」後，隨即在海基會代理董事長許勝雄的接待下進入會場。

許勝雄受訪時則說，兩岸企業交流有助增加國際競爭力，兩岸人民本來就應該多往來，海基會也期待兩岸針對觀光與學生的互相開放。他強調，兩岸愈多隔閡愈容易產生誤解，因此正面看待此次論壇。媒體詢問是否會呼籲政府取消赴陸禁團令？許勝雄僅表示，希望往正面的方向發展。

據了解，「海峽兩岸暨港澳經貿論壇」過去會輪流在兩岸與港澳地區舉辦，在停辦多年後由工商協進會主辦，中國工業經濟聯合會（中國主要的工商團體，有半官方背景）也一同協辦，但由於兩岸局勢敏感，主辦方謝絕一切採訪，連韓國瑜的致詞也不開放媒體採訪。

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