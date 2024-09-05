卓榮泰：痛心退將起立聽中國國歌 要求盡速查明處置

媒體報導，退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠在香港出席促統活動時，起立聽中華人民共和國國歌。行政院長卓榮泰今天說，已有掌握幾位退將的行為，這令他感到痛心，而且也不認同，已要求國防部儘速查明處置。

行政院代理發言人謝子涵今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指出，政院有掌握到幾位退將參加全球華人促進統一和平活動時，於播放中國國歌時起立聆聽，此事對照巴黎奧運時，台灣男子羽球雙打奪金後，全場大聲唱出國旗歌的感動，退將的行為令他感到痛心，也不能認同。

卓榮泰說，國防部認為退將此舉已經違反兩岸人民關係條例第9之3條第1項，有妨害國家尊嚴行為，且情節重大。

兩岸人民關係條例第9之3條第1項規範，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

卓榮泰表示，如果有人心中存在不同想法可以表達，但是不能在行為上對既有國家政策造成影響和落差，退將起立聆聽中國國歌會對國人和世界觀感產生非常負面的影響，國防部要儘速查明與處置。