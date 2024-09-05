拆樑控謝國樑為造勢動員二信員工 國民黨告違反選罷法

「山海公民拆樑行動」日前指控基隆市長謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社員工交出動員名單，以充造勢晚會人數。國民黨基隆市黨部今天到基隆地檢署提告「山海公民拆樑行動」違反選罷法，拆樑行動表示，不怕被告，也不會退縮。

國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、發言人黃申棟及律師潘艾嘉今天上午針對謝國樑罷免案回應。下午5點半立委羅智強與謝國樑要一起到新豐街福德宮「挺善樑」掃街。

鄭麗文說，有關罷免團體指控謝國樑要求、逼迫二信動員行員是不實指控，二信是幸福企業，從未因為上司脅迫參與政治行動。黃申棟也指出，二信總經理早已出面澄清，並呼籲罷免團體若有錄音檔證據應立即公開，勿再繼續造謠、抹黑。

鄭麗文表示，昨天基隆地院對東岸商場的假處分，再次證明前市長林右昌市府弊案叢生，更證明謝國樑市長積極處理是正確無誤的。吳國勝則表示，針對將罷免團體抹黑、造謠二信動員一事，今天正式提告。

鄭麗文表示，昨日NET聲請部分假處分獲准再次證明了林右昌市府任內千瘡百孔，原因是因謝國樑無法像林右昌一般接受他們的利誘，依規定守護市民財產，但卻被林右昌試圖顛倒是非。她怒斥，「罷免就是林右昌的政治陰謀」。

針對昨傳出基隆市府要求城市馬拉松改期一事，鄭麗文證實謝國樑市長確實有構思過邀請馬拉松改期，但原因很單純，只是不希望因為罷免進行中而讓立意良善的馬拉松沾上不必要的政治色彩或口水。她也指出，謝國樑將出席馬拉松當日活動，以表全力支持之心意。

吳國勝在上午11時與律師到基隆地檢署遞狀提告，律師潘艾嘉說，罷免行動已轉為對市長個人的攻擊，而非針對公共利益，基於維護基隆市民公眾利益，採取法律行動控告罷免團體違反選罷法。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，國民黨要告發公民團體現在已是第三次了，針對二信動員的問題，自從他們公布錄音檔後，陸續又有人投訴，都有接到二信的動員令，謝市長說不知情是非常荒唐的，二信員工很擔心工作不保，謝市長壓迫自己公司的員工動員，他們開第一槍出來反抗。