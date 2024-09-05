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卓榮泰：維護金融體質 行庫應自主調整貸款結構

中央社／ 記者賴于榛
行政院長卓榮泰今天說，政府施政4原則是維護金融體質安全、民眾自主首購及契約貸款優先、行庫須自主調整及管控貸款結構，並要嚴格管理新青安貸款。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰今天說，政府施政4原則是維護金融體質安全、民眾自主首購及契約貸款優先、行庫須自主調整及管控貸款結構，並要嚴格管理新青安貸款。記者林澔一／攝影

房貸議題成關注焦點，行政院長卓榮泰今天說，政府施政4原則是維護金融體質安全、民眾自主首購及契約貸款優先、行庫須自主調整及管控貸款結構，並要嚴格管理新青安貸款。

行政院代理發言人謝子涵今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天在院會中針對金融穩定、房貸議題做出提示。

卓榮泰說，政府施政4項原則為維護金融體質安全、民眾自主首購及契約貸款優先、行庫須自主調整及管控貸款結構，並要嚴格管理新青安貸款

卓榮泰強調，對政府來說，金融市場安全與穩定是第一要務，感謝中央銀行第一時間就提醒行庫及社會大眾，這是正確且必要。政府也必須消除民眾心理上的不安，政院第一時間就表達，不影響民眾一般進行中的貸款，別讓民眾有貸款不容易的情況。

他說，感謝財政部、金管會、行庫提出相當多的因應措施，但行庫仍要自行檢驗並自主管理調控貸款結構，尤其是大型鉅額貸款戶，才有助健康有序的市場，也是社會安定條件，由部會首長持續針對業務溝通協調，

談到新青安貸款，卓榮泰要求嚴審貸款資格，清楚說明貸款人的清償能力，是否符合日後逐月、寬限期到後的清償能力，新青安貸款限於自住使用等規範。

他也說，如果仍有建商透過內部作帳、人頭等方式誤用、濫用新青安政策，內政部應透過公會進行了解，並考慮法制上的措施。

卓榮泰表示，銀行法第72條規定商業銀行辦理中期放款之總餘額，不得超過其所收定期存款總餘額，目前也是30%規範不變、安全警戒值不變，希望部會都讓民眾了解，政府施政兼顧衡平性還有優先順序，在最短時間內消除民眾疑慮。

卓榮泰 新青安 青安貸款

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