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民眾黨證實借用北檢周邊路權 長期抗戰不號召小草上街

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭北院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾吉松／攝影
台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭北院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院今天重開羈押庭，傳出民眾黨今、明兩天在台北地檢署附近的愛國西路申請集會活動。民眾黨秘書長周榆修今天證實，民眾黨組織部副主任林昭印用個人身份申請，用意很簡單，體恤警察辛苦，也希望避免不必要危險，所以有做申請，目前沒有舉行遊行的規畫。

針對民眾黨申請北檢附近的愛國西路路權，是否要號召支持者聚集聲援柯文哲，周榆修表示，申請場地是林昭印用個人身分申請，主要考量體恤警察辛勞，民眾黨作為遵守法令的政黨，用意很簡單，希望避免不必要的危險。

對於是否號召小草上街，周榆修強調，柯文哲呼籲支持者認真工作、正常生活，這是一場長期抗戰，不能讓干擾司法的「賴政府沒倒，我們先倒」。

柯文哲 民眾黨 警察

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