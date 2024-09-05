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影／高雄國賓危老案超高容積引議 陳其邁：市府立場很清楚

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席高雄市113年特優暨資深里長表揚大會。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席高雄市113年特優暨資深里長表揚大會。記者王勇超／攝影

高雄國賓飯店危老案容積率1142%，危老建築認定及超高容積引發周邊居民質疑，今天前往市府拉布條抗議。高雄市長陳其邁今天上午出席活動時受訪表示，市府的立場很清楚，會嚴格把關。高市府工務局說，此案依「危老條例」規定處理，程序及標準為全國一致，並無創設其他容積獎勵項目。

陳其邁說，除了說危老的改建申請之外，國賓飯店還必須經過包括都市設計審議、環境影響評估以及交通衝擊評估等各項的事項。市府會站在市民公共安全的角度，全力的來把關。

國民黨高雄市議員邱于軒、陳麗娜及高雄國賓飯店周邊居民數十人今天前往市府拉白布條抗議，質疑高雄國賓飯店的危老認定，以及超高容積對周邊景觀造成衝擊。

高雄市政府工務局說，此案依據「危老條例」規定，申請建物危老重建初評，程序及標準為全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託的32間專業機構，進行危老建築耐震初評，再經由專業機構審查，依危老條例給予的獎勵容積，並無創設其他容積獎勵項目。

陳其邁 飯店

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