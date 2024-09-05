民進黨政府熱衷漲基本工資？ 李彥秀：最好說嘴的「政績」

勞動部昨召開最低工資審議委員會，拍板明年最低工資月薪調升至2萬8590元，調幅4.08％、時薪調升至190元，調幅3.8％，明年元旦起適用。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨政府熱衷調漲基本工資，因調漲基本工資是最容易達成，也是最好拿出來說嘴的「政績」。

李彥秀表示，調漲基本工資，大概是少數「蔡規賴隨」的政策。今年是「最低工資法」元年，另一方面，前總統蔡英文連續8年調漲基本工資，更將調漲基本工資視為重要的「政績」。賴清德當然不甘落於蔡後，調漲的結果與4.08％的漲幅，也是「喊價讓步」的結果。

李彥秀指出，在今天的台灣，調漲基本工資，大概連企業家都不敢公開反對。基本工資的調漲，當然有助於「基層勞工」的照顧；但超過千萬的勞工更關心的是「基本工資連續9年調漲後，勞工的生活真的有變好嗎？」她認為，答案恐怕沒有這麼樂觀。

李彥秀說明，第一，本國受僱員工約在1150萬人左右，受惠於基本工資調漲的約200餘萬人，占比僅有二成；第二，企業獲利屢創新高，但是勞工卻無法享受經濟成長的果實，以2021年為例，經濟成長率高達6.53％，但是受僱人員報酬的GDP占比僅為43.0％，創下1980年代以來的新低；第三，中產階級勞工是最辛苦的一群「調薪永遠沒我的份，物價飆漲卻是雨露均沾」，台灣已經連續3年，勞工實質薪資負成長，去年實質總薪資，更是7年來首次負成長。

「基本工資越墊越高，人民薪情卻是越來越差。」李彥秀提到，據勞保局統計，2021年以「基本工資及以下級距」投保的勞工人數，較2016年增加39萬人，成長約三成，但同期間基本工資漲幅達26％，勞工經常性薪資卻僅成長7.6％，這顯示「基本工資調漲，並未帶動勞工薪水調漲，領基本工資人數反而變多。」

至於民進黨政府為何熱衷調漲基本工資？李彥秀說，因為調漲基本工資是最容易達成，也最好拿出來說嘴的「政績」，但「笨蛋，問題在『低薪』。」連行政院秘書長龔明鑫都坦承「單純調整最低工資，恐怕不足以解決台灣普遍低薪現象」。

李彥秀質疑，過去5年，龔明鑫擔任政務委員、國發會主委，就是要為台灣長期低薪問題負責的官員之一，如果真的有改善低薪問題，為什麼過去5年不提出來？龔明鑫說下次經發會，才要聚焦定義什麼是「低薪」的「定義」。她感嘆，民進黨政府果然不會讓人失望，從「定義」解決低薪問題，台灣低薪問題難道就真的解決了一大半嗎？