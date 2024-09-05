快訊

緬甸軍誤殺高僧！軍政府與佛教團體的共生和矛盾

聯合報社論／容積率之亂：京華城和高雄國賓在獎勵什麼

美喬州校園濺血！14歲學生擊斃4師生 同班同學曝槍手到隔壁教室開火

島國公報刪台灣 美：中國脅迫行為限縮台國際空間

中央社／ 記者鍾佑貞
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會落幕，會議公報涉台內容已被刪除。圖為各國領導人開幕上合影。美聯社
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會落幕，會議公報涉台內容已被刪除。圖為各國領導人開幕上合影。美聯社

太平洋島國論壇領袖會議日前落幕，在澳洲、紐西蘭發聲挺台與會下，會議公報仍移除台灣參與地位文字。美國國務院今天表示，中國向太平洋島國施壓刪除涉台文字，與其限縮台灣國際地位的脅迫模式一致。

南太平洋是兩岸外交戰的主要場域之一，太平洋島國論壇（PIF）更是雙邊都有派代表參與的區域活動，今年台灣派出外交部政務次長田中光率團參加，中國則由太平洋島國事務特使錢波與會。

論壇登場前，已有報導指台灣前邦交國索羅門群島替北京出手，打壓台灣明年的與會權。論壇落幕後，領袖公報上了架又消失，最終版本不見台灣參與論壇地位不變的文字。

美國國務院發言人今天上午以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，美方正在追蹤太平洋島國論壇公報變更，以移除涉台文字的報導。

國務院重申，台灣是有能力、積極參與、民主且負責任的國際社會成員。「我們都能從台灣的專業知識受益，以因應全球當前一些最棘手的挑戰，我們將繼續支持台灣有意義地參與國際組織。」

澳洲廣播公司（ABC）日前報導，台灣前邦交國索羅門群島持續施壓其他太平洋國家，要撤銷台灣作為太平洋島國論壇「發展夥伴」的地位。

不過，太平洋島國論壇領袖8月30日發布的最終公報重申1992年領袖公報所確立，也就是台灣以「台灣/中華民國」名義參與論壇的地位不變。錢波大怒。

紐西蘭國家廣播電台太平洋分部（RNZ Pacific）錄下錢波要求當時擔任主席的庫克群島總理布朗（MarkBrown）刪除台灣相關內容的片刻，布朗告訴錢波：「我們會把它刪除，我等一下跟你討論這件事。」

當天晚上公報就被下架，太平洋島國論壇隔天再度上架公報時，已不見提及台灣的內容。

外交部政務次長田中光昨天於記者會指出，PIF聯合公報還在草擬階段就被放上網，提及所有領袖再次重申與台灣在1992年的決定，中國無法接受，用盡蠻橫方法要把草案移除。

他表示，明年索羅門是PIF主辦國，台灣參與將受到很多阻礙。索羅門與中國建交後，第三勢力進入太平洋地區，造成區域安全問題，美國、英國、法國、澳洲、紐西蘭、日本、南韓等都表達擔憂。

2019年9月，台灣在短短4天就失去索羅門及吉里巴斯這兩個南太邦交國。國安會當時提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指中國無所不用其極介入2020年台灣大選，手段之一包括利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交。

太平洋島國論壇 索羅門 美國

延伸閱讀

遭陸施壓！太平洋島國論壇明年索羅門舉行 田中光：可能遭遇阻礙

推聯合國辯論2758號決議文？ 田中光：維持穩健踏實

太平洋島國論壇公報涉台文字被移除 外交部：堅定參與國際事務

聯合國大會將開議 外交部主推2758號決議無涉台灣

相關新聞

谷立言：美中對話 控管分歧

美國在台協會（ＡＩＴ）新任處長谷立言（Raymond Greene）七月上任，昨首度舉行記者會與國內外媒體見面。谷立言指...

人物側寫／AIT新處長大秀中文 劍不出鞘處處帶刺

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨首度與國內外媒體見面，致詞大秀中文，沒有一絲外國人彆扭，也表現出自己是名副其實「知台派...

蔣萬安訪美 緊盯颱風動態應變

台北市長蔣萬安昨啟程出訪美國，是上任後首度訪美。蔣萬安表示，會到紐約、波士頓及費城進行市政交流、聽僑胞心聲，將在波士頓哈...

島國公報刪台灣 美：中國脅迫行為限縮台國際空間

太平洋島國論壇領袖會議日前落幕，在澳洲、紐西蘭發聲挺台與會下，會議公報仍移除台灣參與地位文字。美國國務院今天表示，中國向...

新聞眼／百分之一千支持 劉世芳喊喊而已？

有別於第一場國土計畫法政策說明會遭環團踢館，昨天內政部長劉世芳有備而來，開場就拿出台中市、雲林縣三年前公告國土法上路的公...

劉世芳：若國土法綁手綁腳 藍可修法

內政部昨天在台中舉辦國土計畫政策溝通中區說明會，內政部長劉世芳說，目前只收到一半縣市的國土功能分區圖，她更點名台中市長盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。