島國公報刪台灣 美：中國脅迫行為限縮台國際空間

太平洋島國論壇領袖會議日前落幕，在澳洲、紐西蘭發聲挺台與會下，會議公報仍移除台灣參與地位文字。美國國務院今天表示，中國向太平洋島國施壓刪除涉台文字，與其限縮台灣國際地位的脅迫模式一致。

南太平洋是兩岸外交戰的主要場域之一，太平洋島國論壇（PIF）更是雙邊都有派代表參與的區域活動，今年台灣派出外交部政務次長田中光率團參加，中國則由太平洋島國事務特使錢波與會。

論壇登場前，已有報導指台灣前邦交國索羅門群島替北京出手，打壓台灣明年的與會權。論壇落幕後，領袖公報上了架又消失，最終版本不見台灣參與論壇地位不變的文字。

美國國務院發言人今天上午以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，美方正在追蹤太平洋島國論壇公報變更，以移除涉台文字的報導。

國務院重申，台灣是有能力、積極參與、民主且負責任的國際社會成員。「我們都能從台灣的專業知識受益，以因應全球當前一些最棘手的挑戰，我們將繼續支持台灣有意義地參與國際組織。」

澳洲廣播公司（ABC）日前報導，台灣前邦交國索羅門群島持續施壓其他太平洋國家，要撤銷台灣作為太平洋島國論壇「發展夥伴」的地位。

不過，太平洋島國論壇領袖8月30日發布的最終公報重申1992年領袖公報所確立，也就是台灣以「台灣/中華民國」名義參與論壇的地位不變。錢波大怒。

紐西蘭國家廣播電台太平洋分部（RNZ Pacific）錄下錢波要求當時擔任主席的庫克群島總理布朗（MarkBrown）刪除台灣相關內容的片刻，布朗告訴錢波：「我們會把它刪除，我等一下跟你討論這件事。」

當天晚上公報就被下架，太平洋島國論壇隔天再度上架公報時，已不見提及台灣的內容。

外交部政務次長田中光昨天於記者會指出，PIF聯合公報還在草擬階段就被放上網，提及所有領袖再次重申與台灣在1992年的決定，中國無法接受，用盡蠻橫方法要把草案移除。

他表示，明年索羅門是PIF主辦國，台灣參與將受到很多阻礙。索羅門與中國建交後，第三勢力進入太平洋地區，造成區域安全問題，美國、英國、法國、澳洲、紐西蘭、日本、南韓等都表達擔憂。

2019年9月，台灣在短短4天就失去索羅門及吉里巴斯這兩個南太邦交國。國安會當時提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指中國無所不用其極介入2020年台灣大選，手段之一包括利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交。