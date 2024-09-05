冷眼集／「信賴」並非只是賴總統自己說

賴總統稱要延續前總統蔡英文的美中台路線，實際上每位總統會採取什麼做法端賴當前局勢條件，正如同前後任美國總統川普和拜登對中國大陸的強硬姿態，要說是延續或創新都可辯論個三天三夜，實際上都是政治語言，要看的是最後的政治效果。信賴，並非只是賴清德總統自己嘴巴說。

政策可延續，但絕不可能複製照貼就足以完美應對各種狀況，敏感的兩岸政策更是如此；從賴總統上台以來，中方軍事和經濟手段齊發，並在國際領域持續去台化，這些都是台灣當前面臨的狀況，更是北京給賴總統出的考題。

從美國的角度來看，自賴總統就職演說發表兩國互不隸屬論以來，華府丟出「歡迎賴總統在就職及勝選演說所做的承諾，亦即維持台海和平穩定及維持兩岸關係的現狀」後，就始終保持觀望。據了解，拜登政府深諳蔡賴有別，賴總統比較執拗，無法直接套用過去跟蔡政府行之有年的互動默契，得在把握美國既定政策立場的狀態下，對賴溝通多點耐心。

從台灣選前到選後，拜登政府官員從上到下、從公開到匿名，說的都是肯定賴對維持台海和平穩定的承諾或作為；要把這樣的表現跟信賴論畫上等號，不是誤判情勢就是認知作戰。

在兩岸局勢上，若抱持單靠美國信賴就可維持和平穩定的幻想，這樣的領袖無疑是兩岸衝突的最大推手。