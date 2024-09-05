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林右昌：選後只有信賴論 沒疑賴論

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

民進黨秘書長林右昌三日在華府智庫全球台灣研究中心（ＧＴＩ）表示，所謂「疑賴論」是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有「信賴論」，沒有疑賴論，現在台美關係和各方面的溝通都是最好的時刻。

包含賴清德總統在內，近日均澄清有「信賴」、沒有「疑賴」。林右昌三日午間在智庫參加活動及傍晚與僑胞對談，均提到疑賴論；他對大華府地區僑胞表示，之前選舉時，人家說疑賴論如何如何，這是政治語言，現在沒有疑賴論，只有信賴論。

林右昌訪華府前，外交部長林佳龍和國安會秘書長吳釗燮剛在大華府地區與美方官員舉行特殊管道會談。林右昌表示，台美各層級無論是高階或中階的執行面，都有非常多交流，溝通無阻，期盼未來強化經濟、科技等各方面合作，以及支持台灣的國際空間。

被問到黨政高層接力赴美所代表的意涵，林右昌並未正面回應，只是說，他代表中央黨部做政黨外交，此行跟美官員和智庫互動，並未拜會民主與共和黨，尊重美國選舉。

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