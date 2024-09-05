人物側寫／知台派秀中文 谷立言劍不出鞘卻處處帶刺

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨首度與國內外媒體見面，致詞大秀中文，沒有一絲外國人彆扭，也表現出自己是名副其實「知台派」。

這是谷立言第三度派駐台灣，他還娶了台灣人，對台海議題深度了解。如今返台擔任處長，也是美方第二度派駐曾有駐台經驗的外交官擔任處長一職，足見美方對台海議題愈來愈重視。

美方須對台海情勢清楚掌握，一來美中競爭已然檯面化，二來台灣新政府上任，美方須重新熟悉，並輔佐ＡＩＴ主席羅森柏格。

值得一提的是，谷立言一上任與賴清德總統見面，即再次重申，美國對台支持符合台灣關係法、三公報，及六項保證的「一中政策」。歷任ＡＩＴ處長上任，與總統見面已成台美慣例，但前處長包括酈英傑、孫曉雅，與總統首會面時，皆未在新聞稿強調美方立場；谷立言的做法，究竟是美方授命提醒，還是他按例複誦，不得而知。

不過，昨記者會，谷立言「一中政策」僅提一次，沒再重複；全場圍繞美方強化台灣韌性與安全議題打轉，不僅與賴總統的四大支柱相呼應，且兩者實為一體。在提及韌性時，谷立言說，很期待幫助台灣學習如何善加利用自己的專業，用來對抗潛在的「人為威脅」，似意有所指。

正逢美中關係修復期，猶記孫曉雅上任後首場記者會，即表達「深深關切中國破壞台海穩定的行為」，谷立言對中言詞相對平和，卻也未少去表達「中國即威脅」的想法，包括提到「為了應對中國的威脅，國會也首次批准對台灣提供對外軍事融資（ＦＭＦ）」、「台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標」等語。

谷立言言談中劍不出鞘，卻也處處帶刺。不僅中文好，還深諳語言的藝術。