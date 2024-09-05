谷立言：美中對話 控管分歧

美國在台協會（ＡＩＴ）新任處長谷立言（Raymond Greene）七月上任，昨首度舉行記者會與國內外媒體見面。谷立言指出，美中透過對話，持續控管兩國之間的分歧，不預期美中關係會在短期內出現改變。

谷立言昨舉行記者會與媒體見面，開場即以中文致詞指出，這是他在ＡＩＴ的第三次派任，身為ＡＩＴ的處長，他最重要的責任就是推動台美關係，落實「台灣關係法」。他指出，台灣關係法是美國「一中政策」的一大支柱；過去四十五年來，台灣關係法與三個聯合公報和六項保證協助維持了台海的和平與穩定。

谷立言表示，他的首要任務就是深化美台合作，並專注三個核心要務：韌性、安全和連結；在安全議題部分，維持台海的和平穩定，符合台美共同利益，美國將支持台灣自我防衛的能力，以抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫而危及台灣。

谷立言說，美國也正在印太地區架構一張縱橫交錯的同盟網，來提升嚇阻能力；台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標，愈來愈多國家也開始意識到，與美國和其他理念相近夥伴合作的重要。這一切都不是為了戰爭做準備，而是要避免戰爭發生；維持台海和印太地區的戰略平衡，能促進兩岸和平對話，解決紛爭。

ＡＩＴ未針對撤僑討論

被問及是否擔憂台海可能爆發衝突，他表示，對台灣在國防和全社會韌性的改革，以及強化台海的穩定上更感信心。是否有做撤僑準備，谷立言說，ＡＩＴ有很多必須要做的內部計畫，但並沒有針對撤僑做特定計畫或討論。

媒體詢問，是否擔心中國在美國大選期間製造爭端？谷立言指出，美國白宮國家安全顧問蘇利文才訪問北京，針對如何管理中美關係，有非常精實的討論；他對兩國利用溝通管道來管理分歧有信心，所以不預期美中關係會在短期內出現改變。

谷立言記者會重點 製表／陳熙文

台灣列入美軍售優先名單

對於美國對台軍售出現延宕交貨的問題，谷立言說，美國正加倍投資國防工業的發展，也強化與盟友的合作，在供應上當然會有優先順序，不過台灣在美國的優先名單之上。

不排除與台合作軍事生產

台灣是否會成為美國國防供應鏈的合作夥伴？他指出，美國目前正在尋找與夥伴合作，擴大生產，或共同生產軍事物資和補給品，他不會排除台灣成為合作夥伴的可能性，「這是絕對有可能的」。