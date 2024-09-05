新聞眼／百分之一千支持 劉世芳喊喊而已？

有別於第一場國土計畫法政策說明會遭環團踢館，昨天內政部長劉世芳有備而來，開場就拿出台中市、雲林縣三年前公告國土法上路的公文，喊話盧秀燕、張麗善如期繳交，強調支持農業權入憲，更高喊「百分之一千」支持各項農業發展與補償。然而誰來補償？怎麼補？若所謂支持卻無具體方案，喊話也只是空喊。

國土計畫法本應是國家百年大計，卻持續成為政治攻防籌碼，主要爭議都出在民眾抗拒被畫入農業發展區，就算端出再多「高大上」的氣候、環境、糧食等理由，對老百姓來說，就是本應有的土地價值被剝奪。要留住農地又能農地農用，就必須拿出能永續卻接地氣的政策手段，維持土地公平正義。

操作中央地方對立，無助政策前行。劉世芳政治喊話博得版面，但以雲林縣政府昨天在會中發言為例，依照糧食自給率公式計算，雲林縣只要有兩萬三千公頃就能養活雲林縣人，雲林卻要承擔全國糧食安全，光是農業發展區第一、二類（農一、農二）就有八萬七千公頃，當保有農地能帶來糧食安全或氣候變遷等公共財價值時，特別的犧牲本應就有特別的補償，才能使國家均衡發展。

農業部九月已初步盤點出農業堆疊式給付架構，有別於過去在特定農業區、一般農業區，實際從農給予每公頃每年一萬元的補償，這次端出更細膩的對地給付、確保糧食安全給付、生態環境給付等三類；其中，對地給付更依據農業發展區類別，有不同價碼。

但回到現實面，全國光是農一、農二就有五十萬公頃，每公頃增加一萬元，就是增加五十億元，是否足以平衡得失，將是論戰。

最終問題仍是國土計畫法推動十年，各項政策與修法卻仍姍姍來遲，農業部本月才端出草案，甚至連行政院長卓榮泰都還沒看過。趕鴨子上架式的重大政策，如今成了燙手山芋，藍綠都必須承擔責任。內政部若有心讓國土法施行，喊話過後就必須正視問題，尤其國土法牽涉跨部會整合，卓榮泰也應有所表態，避免淪為政治口水戰。