聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／百分之一千支持 劉世芳喊喊而已？

聯合報／ 本報記者侯俐安
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

有別於第一場國土計畫法政策說明會遭環團踢館，昨天內政部長劉世芳有備而來，開場就拿出台中市、雲林縣三年前公告國土法上路的公文，喊話盧秀燕張麗善如期繳交，強調支持農業權入憲，更高喊「百分之一千」支持各項農業發展與補償。然而誰來補償？怎麼補？若所謂支持卻無具體方案，喊話也只是空喊。

國土計畫法本應是國家百年大計，卻持續成為政治攻防籌碼，主要爭議都出在民眾抗拒被畫入農業發展區，就算端出再多「高大上」的氣候、環境、糧食等理由，對老百姓來說，就是本應有的土地價值被剝奪。要留住農地又能農地農用，就必須拿出能永續卻接地氣的政策手段，維持土地公平正義。

操作中央地方對立，無助政策前行。劉世芳政治喊話博得版面，但以雲林縣政府昨天在會中發言為例，依照糧食自給率公式計算，雲林縣只要有兩萬三千公頃就能養活雲林縣人，雲林卻要承擔全國糧食安全，光是農業發展區第一、二類（農一、農二）就有八萬七千公頃，當保有農地能帶來糧食安全或氣候變遷等公共財價值時，特別的犧牲本應就有特別的補償，才能使國家均衡發展。

農業部九月已初步盤點出農業堆疊式給付架構，有別於過去在特定農業區、一般農業區，實際從農給予每公頃每年一萬元的補償，這次端出更細膩的對地給付、確保糧食安全給付、生態環境給付等三類；其中，對地給付更依據農業發展區類別，有不同價碼。

但回到現實面，全國光是農一、農二就有五十萬公頃，每公頃增加一萬元，就是增加五十億元，是否足以平衡得失，將是論戰。

最終問題仍是國土計畫法推動十年，各項政策與修法卻仍姍姍來遲，農業部本月才端出草案，甚至連行政院長卓榮泰都還沒看過。趕鴨子上架式的重大政策，如今成了燙手山芋，藍綠都必須承擔責任。內政部若有心讓國土法施行，喊話過後就必須正視問題，尤其國土法牽涉跨部會整合，卓榮泰也應有所表態，避免淪為政治口水戰。

劉世芳 卓榮泰 國土計畫法 張麗善 盧秀燕 雲林 食安

延伸閱讀

卓榮泰、鄭銘謙獲選台北大學傑出校友 10月表揚

劉世芳：仍有一半縣市未提交國土計畫分區表 續溝通

駁國土法送中央是農業判「死刑」 劉世芳嗆：藍營修國土法

半導體展開幕 卓榮泰：政府要打造具台灣元素AI時代

相關新聞

谷立言：美中對話 控管分歧

美國在台協會（ＡＩＴ）新任處長谷立言（Raymond Greene）七月上任，昨首度舉行記者會與國內外媒體見面。谷立言指...

人物側寫／AIT新處長大秀中文 劍不出鞘處處帶刺

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨首度與國內外媒體見面，致詞大秀中文，沒有一絲外國人彆扭，也表現出自己是名副其實「知台派...

蔣萬安訪美 緊盯颱風動態應變

台北市長蔣萬安昨啟程出訪美國，是上任後首度訪美。蔣萬安表示，會到紐約、波士頓及費城進行市政交流、聽僑胞心聲，將在波士頓哈...

新聞眼／百分之一千支持 劉世芳喊喊而已？

有別於第一場國土計畫法政策說明會遭環團踢館，昨天內政部長劉世芳有備而來，開場就拿出台中市、雲林縣三年前公告國土法上路的公...

劉世芳：若國土法綁手綁腳 藍可修法

內政部昨天在台中舉辦國土計畫政策溝通中區說明會，內政部長劉世芳說，目前只收到一半縣市的國土功能分區圖，她更點名台中市長盧...

冷眼集／「信賴」並非只是賴總統自己說

賴總統稱要延續前總統蔡英文的美中台路線，實際上每位總統會採取什麼做法端賴當前局勢條件，正如同前後任美國總統川普和拜登對中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。