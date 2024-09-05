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統籌分配款指標權重 待整合

聯合報／ 記者陳儷方、地方社會中心／連線報導
財政部昨再召集22縣市代表討論財劃法修法，仍無法完全達成共識，引發地方政府憂心。圖／報系資料照片
財政部昨再召集22縣市代表討論財劃法修法，仍無法完全達成共識，引發地方政府憂心。圖／報系資料照片

財政部昨再邀集地方政府開會，討論中央統籌分配稅款分配指標選擇，國庫署表示，在財政努力與基本建設求兩大類項目的細項分配指標大致獲得共識，但指標權重卻有不同主張，有重大差異，有待進一步整合。

官員說，財政努力方面，除上次會議已獲共識的營利事業營業額外，再納入財產稅努力（財產稅稅基、成長率及相對努力程度）、非稅課收入努力（規費、工程受益費、罰賠款及其占自籌財源比率）等指標；另外，為合理反映財政努力，兼顧地方規模，相關指標可考慮納入人均因素，以均衡城鄉差異。

基本建設需求方面，土地面積部分，離島地區及農牧用地部分，考量建設成本較高及田賦停徵影響，研議採加成計算；林業用地、國土保安及生態保護用地部分，研議打折計算，以合理反映地方政府管理成本。人口數部分，考量離島地區建設成本較高，研議加成計算；另外，為反映地方施政成本，以各市縣65歲以上及14歲以下人口數與平均每戶可支配所得（逆指標）作為調整係數。農林漁牧業就業人口與農林漁牧產值併同考量。

針對支出節流努力、再生能源及汙染防治等建議指標，官員表示，因地方政府意見仍明顯分歧，財政部請地方政府會後研提意見，再由財政部洽商相關部會研議可行性，或其他適當指標。此外，地方政府對公立醫療院所的補助經費、原住民55歲以上老人法定社福支出及身心障礙者補助費，研議納入基準財政需要額計算。

財政部表示，後續權重及調整係數的設計，財政部將就整體合理性及妥適性再作通盤檢視。

再生能源 原住民 成長率 財產

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