劉世芳：若國土法綁手綁腳 藍可修法

內政部昨天在台中舉辦國土計畫政策溝通中區說明會，內政部長劉世芳說，目前只收到一半縣市的國土功能分區圖，她更點名台中市長盧秀燕，指沒像她曾在議會所說「國土計畫法如送到中央去，就是農業判死刑」，劉說，願意再溝通、說明。她呼籲，若有縣市政府認為國土法推動太複雜、「綁手綁腳」等，現在立院多數黨是國民黨，尤其中部多數是國民黨立委，可建議修國土法。

監督施政聯盟串聯關注國土計畫ＮＧＯ會前場外發聲，召集人陳椒華說，今年八月中旬前，中部五縣市都未繳國土功能分區圖，藍綠政黨所謂保護國土安全及復育國土的說法「攏係假」？糧食安全就是國家安全，她隔空叫陣，請有機會參選總統的盧秀燕，台中市府應率先提交，凸顯守護農地與糧食安全，不要助長農地浮濫變更圖利財團。

台中市長盧秀燕日前答詢時表示，國土計畫法對五都衝擊非常大，包括刑責提高、天價罰金及檢舉制度，農民土地彷彿被判死刑，要求中央慎思；地政局辦過卅場說明會，都發局也向中央提九點建議，包括爭議最大的農地檢舉制度應有配套、農業發展區應全面盤點清查，以利劃定分區等。

內政部這場說明會，與會的包括苗栗、台中、彰化、南投及雲林等五縣市政府代表、中區環團，農業團體等，約兩百人。

劉世芳昨致詞說，依時程所有縣市應於今年六月卅日送交國土計畫功能分區圖，並於明年四月卅日與國土法一起公布，但目前只收到一半分區圖，經溝通有六個縣市政府將在九月提交審查。細究台中市四年前公布的國土計畫，並沒有像盧秀燕日前備詢所說「國土計畫法若送到中央，就是農業判『死刑』」，所以她來溝通，盼準時收到台中市國土功能分區圖。

劉世芳說，如果雲林縣沒有在年底前送出國土功能分區圖，內政部願意再溝通、說明。劉世芳呼籲，台中市等很多縣市首長認為國土計畫法好像「綁手綁腳」，其實不是，而是幫忙縣市地方發展下，不論是傳統農業，新興科技工業，例如爭取ＡＩ、半導體場地等，我們都可以來協助，但若任何縣市沒有在期限內送來國土功能分區圖，將影響國土法明年上路。

劉世芳指出，若有縣市政府認為國土法妨礙發展、妨礙選舉，妨礙爭取半導體，現在立法院多數黨是國民黨，建議國民黨修國土法，甚至無限期展延，她都沒意見。